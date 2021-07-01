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Сколько английских фанов приедет в Рим на матч с Украиной

Карантин в Италии в значительной степени повлияет на количество болельщиков сборной Англии на трибунах

сегодня, 11:04
Автор:

Данило Матюха

Болельщики приехавшие из территории Великой Британии поддержать свою сборную на матче четвертьфинала Евро-2020, который будет проходить в итальянском Риме, должны пройти обязательный пятидневный карантин. Об этом сообщает Gazzetta Dello Sport.

Сколько английских фанов приедет в Рим на матч с Украиной

Карантин в Италии - фото из открытых источников

Журналисты сообщают, что в связи с четвертьфиналом между Украиной и Англией, для проверки английских болельщиков на наличие документов о вакцинации и соблюдения карантина, будет усилен контроль в аэропортах, на вокзалах, а также на основных автомагистралях Италии.

Кроме того министерство внутренних дел работает над планом по усилению проверок. Постановление предусматривает обязательство сдавать мазки и 5-дневный карантин для всех прибывающих из Великобритании. Интересно, что сам матч состоится уже через три дня, 3 июля.

К тому же советник по вопросам здравоохранения региона Лацио, куда входит и римская провинция, Алессио Д'Амато подчеркнул, что никаких исключений даже на время футбола не будет. Его позицию официально подтвердил и президент региона Никола Зингаретти.

"Мы просим соблюдения закона и внимания к проблеме штамма Дельта, который начинает распространиться по Европе", — сказал Зингаретти.

Карантин был объявлен правительством Италии 18 июня для тех, кто прибывает из Великобритании после того, как Дельта-штамм снова вызвал рост инфекций в стране. Согласно постановлению, те, кто прибывает из Соединенного Королевства или те, кто был там в течение предыдущих 14 дней, должны самоизолироваться в течение 5 дней по прибытии в Италию, после чего пройти тест.

Отметим, что из 16 тысяч билетов на матч, выставленных на продажу, 68% уже проданы, а 32% идут в страны квалифицированных национальных сборных из которых 2,5 тысячи достанутся английской федерации.

Напомним, что правительство Англии призывает футбольных болельщиков не ездить в Рим на игру четвертьфинала Евро-2020 со сборной Украины. Главной причиной таких предостережений послужило нахождение Италии в "желтом" списке эпидемиологической опасности.


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Источник: https://www.gazzetta.it/Calcio/Europei/30-06-2021/europei-inghilterra-ucraina-tifosi-dovranno-rispettare-quarantena-4102382378628.shtml
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