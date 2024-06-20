Скандал на Евро-2024: Сербия может сняться с турнира из-за фанатов на трибунах

На чемпионате Европы по футболу очередной скандал с болельщиками. Во время футбольного поединка между сборными Албании и Хорватии их болельщики объединились и начали скандировать на стадионе "Убей, убей, убей серба". На это отреагировал генеральный секретарь сербской федерации футбола Йован Шурбатович, требующий наказания для обеих команд.



Болельщики сборной Хорватии на Евро-2024. Фото из открытых источников

19 июня на полях Германии сошлись сборные Хорватии и Албании, выдавшие интригующий поединок, закончившийся результативной ничьей 2:2. Помимо шоу на футбольном поле, болельщики обеих команд устроили действо и на трибунах стадиона.

В середине второго тайма албанские и хорватские фанаты объединились в совместном скандировании и начали выкрикивать "Убей, убей, убей серба". Кроме того, свои слова болельщики продолжили популярным выражением "серба на вербу".

Инцидент также заметила Федерация футбола Сербии, призвавшая УЕФА наказать албанских и хорватских болельщиков. Кроме того президент сербской федерации футбола Йован Шурбатович не исключает, что Сербия вообще может сняться с турнира.

"Случившееся является скандалом, и мы будем просить у УЕФА санкций, даже ценой отказа от продолжения соревнований. Если УЕФА не накажет их, мы подумаем, как действовать дальше", — сказал Шурбатович.

УЕФА пока не прокомментировала инцидент на стадионе с участием болельщиков Сербии и Хорватии.

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