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"Сити" - "Ливерпуль", Мудрик в гостях у "Ньюкасла": анонс матчей 13 тура АПЛ

В центральном матче тура сыграют два лидера АПЛ "Ман Сити" и "Ливерпуль"

сегодня, 16:34
Автор:
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Куров Артем
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В эти выходные состоится 13 тур Английской Премьер-лиги. В центральном матче "Манчестер Сити" будет принимать на "Этихад" "Ливерпуль". Анонс матчей тура и где и о котором их смотреть читайте в материале "Комментариев".

"Сити" - "Ливерпуль", Мудрик в гостях у "Ньюкасла": анонс матчей 13 тура АПЛ

Ливерпуль забивает Сити. Фото с открытых источников

"Манчестер Сити" — "Ливерпуль"

Матч между двумя лидерами английской Премьер-лиги состоится завтра на "Этихад Стедиум" в Манчестере. "Сити" после неудачного отрезка снова набрал хороший ход и считается главным претендентом на титул этого сезона. В последних шести матчах во всех турнирах подопечные Пепа Гвардиолы сумели одержать 5 побед и однажды сыграли вничью. Ничья произошла как раз в последнем матче, когда "горожане" устроили голевую перестрелку с лондонским "Челси" 4:4. Сейчас "Сити" лидер АПЛ и имеет в своем активе 28 очков в 12 матчах.


Ливерпуль, который в этом году играет в Лиге Европы, сделал приоритетом победу в чемпионате. Пока команде Юргена Клоппа это неплохо удается. Сейчас красные идут вторыми в АПЛ и отстают от Сити на один балл. "Ливерпуль" в последних пяти матчах чемпионата не потерпел ни одного поражения (3 победы и 2 ничьих), а в последнем матче была одержана уверенная победа над "Брентфордом".

Все матчи 13 тура АПЛ

25 ноября

14:30 "Манчестер Сити" — "Ливерпуль"; Setanta Sports

17:00 "Бернли" — "Вест Хэм"; Setanta Sports

17:00 "Лутон" — "Кристалл Пелес"; Setanta Sports

17:00 "Ноттингем" — "Брайтон"; Setanta Sports

17:00 "Ньюкасл" — "Челси"; Setanta Sports

17:00 "Шеффилд Юнайтед" — "Борнмут"; Setanta Sports

17:00 "Брентфорд" — "Арсенал"; Setanta Sports


26 ноября

16:00 "Тоттенхэм" — "Астон Вилла"; Setanta Sports

18:30 "Эвертон" — "Манчестер Юнайтед"; Setanta Sports

 

27 ноября

22:00 "Фулхэм" — "Вулверхэмптон"; Setanta Sports

Читайте на "Цензор.НЕТ", что сегодня в украинской Премьер-лиге состоится матч команд, претендующих на чемпионство в текущем сезоне. "Шахтер" будет принимать новичка УПЛ "Полесье". Где и когда смотреть этот матч читайте в материале "Комментариев".



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Источник: https://comments.ua/ua
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