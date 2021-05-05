Шуба из зубров, девушки и 30 тыс. долларов: испанский арбитр рассказал, как его пытались подкупить Суркисы

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Станислав Молчанов
Бывший арбитр ФИФА Антонио Лопес Ньето поделился воспоминаниями об истории 1995 года, когда "Динамо" обвинили в подкупе судей. Об этом сообщает Depo.Сектор со ссылкой на BeSoccer.
Антонио Лопес Ньето - фото из открытых источников
По словам экс-арбитра, это произошло перед матчем с "Панатинаикосом" в Лиге чемпионов:
"Динамо" выиграло у "Панатинаикоса" 1: 0 в Киеве. УЕФА сначала устранил киевлян от еврокубков на 2 сезона, команду заменили в том сезоне на "Ольборг". Позже "Динамо" добилось снятия бана.
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