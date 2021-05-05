Шуба из зубров, девушки и 30 тыс. долларов: испанский арбитр рассказал, как его пытались подкупить Суркисы

Бывший арбитр ФИФА Антонио Лопес Ньето поделился воспоминаниями об истории 1995 года, когда "Динамо" обвинили в подкупе судей. Об этом сообщает Depo.Сектор со ссылкой на BeSoccer.

Антонио Лопес Ньето - фото из открытых источников

По словам экс-арбитра, это произошло перед матчем с "Панатинаикосом" в Лиге чемпионов:

"Сауна, которую мне предложили, была другая, — отметил испанец. — Когда я принимал душ в комнате, они постучали в дверь и дали мне посылку. У меня в номере звонит телефон: "Антонио, они оставили мне шубу с зубров". Мы пошли поесть с этими господами. И мы на двух "Мерседесах" двинулись через лес. Они привезли меня в своего рода деревню. "Это штаб "Динамо", — сказали они, смеясь. Там даже не было флага. Какие-то девушки начали бегать вокруг нас в провокационной манере. Потом со мной хотели пообщаться в комнате. Мне дали бумагу, на которой написано: "Антонио, победа "Динамо". 30 000 евро". Я хотел ударить этого парня, но взял бумагу и сказал, что мы уезжаем ", — сказал Ньето в эфире Los otros de Movistar.

"Динамо" выиграло у "Панатинаикоса" 1: 0 в Киеве. УЕФА сначала устранил киевлян от еврокубков на 2 сезона, команду заменили в том сезоне на "Ольборг". Позже "Динамо" добилось снятия бана.

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