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Шовковский может вернуться в большой футбол

На матч против французов у Украины остался лишь один вратарь

сегодня, 11:55
Автор:

Владимир Лавский

Бывший вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины, а ныне тренер национальной команды Александр Шовковский попал в заявку на товарищеский матч против Франции. 

Шовковский может вернуться в большой футбол

Из-за коронавируса не смогут сыграть вратари Андрей Пятов, Андрей Лунин и Юрий Панькив.

Вратари: Бущан, Шовковский.

Защитники: Соболь, Пластун, Забарный, Конопля, Миколенко, Михайличенко, Чеберко.

Полузащитники: Сидорчук, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Зубков, Харатин, Цыганков, Шепелев, Безус, Макаренко, Караваев.

Форварды: Яремчук.

Матч пройдет в Париже в среду, 7 октября. Начало — в 22.10.

Как ранее сообщали "Комментарии", матч Франция — Украина может не состояться. 


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