Шовковский может вернуться в большой футбол

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Владимир Лавский
Бывший вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины, а ныне тренер национальной команды Александр Шовковский попал в заявку на товарищеский матч против Франции.
Из-за коронавируса не смогут сыграть вратари Андрей Пятов, Андрей Лунин и Юрий Панькив.
Вратари: Бущан, Шовковский.
Защитники: Соболь, Пластун, Забарный, Конопля, Миколенко, Михайличенко, Чеберко.
Полузащитники: Сидорчук, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Зубков, Харатин, Цыганков, Шепелев, Безус, Макаренко, Караваев.
Форварды: Яремчук.
Матч пройдет в Париже в среду, 7 октября. Начало — в 22.10.
Как ранее сообщали "Комментарии", матч Франция — Украина может не состояться.
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