Матч Франция - Украина может не состояться

Товарищеский матч между сборными Франции и Украины находится под угрозой срыва. Как написал журналист телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас, в лагере украинской команды COVID-19.

По данным журналиста, у вратарей Андрея Лунина из "Реала" и Юрия Панькива из "Александрии" диагностирован вирус. Сейчас игроки обязаны уйти на самоизоляцию, но уже два дня они работали вместе с остальными футболистами национальной команды, поэтому будет проведено еще одно тестирование.

На данный в команде остался лишь один вратарь — Георгий Бущан из "Динамо".

Накануне сборов стало известно, что после матча пятого тура УПЛ против "Десны" у группы игроком донецкого "Шахтера" также диагностирован COVID-19 и они не могут помочь национальной команде.

Матч Франция — Украина запланирован на среду, 7 октября. Начало матча — в 22.10 по киевскому времени.





Как ранее сообщали "Комментарии", сборная Украины разгромно уступила Испании в матче Лиги наций.

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