Шевченко заявил о желании тренировать сборную после того, как уже согласился поработать на Сурскисов

По данным Meta-ratings Игорь Суркис встречался с Андреем Шевченко накануне проведения экс-тренером своей пресс-конференции. Шевченко прежде, чем заявить о желании продлить контракт с национальной сборной, на самом деле договорился, с собственниками "Динамо", что будет тренировать киевский ФК.





"По имеющейся информации, Шевченко дал понять, что в дальнейшей перспективе положительно рассматривает возможность в будущем поработать в украинском футболе, в частности в клубе, в котором он начинал свою игровую карьеру", — сообщил портал по итогам переговоров Суркиса и Шевченко, которые состоялись 22 августа во время матча "Динамо" против черниговской "Десны".





Ровно через две недели после этого разговора, и спустя месяц после разрыва взаимоотношений с украинкой сборной по футболу, Шевченко дал пресс-конференцию, обвинив УАФ якобы в нежелании продлевать с ним контракт еще на полтора года.





УАФ слова Шевченко опровергла и признала, что не была готова к уходу экс-тренера. Именно поэтому три недели аврально искали ему замену, пытаясь договорится сначала с Ребровым, потом с Петраковым.





Когда точно Шевченко заменит Луческу пока не сообщается. Однако очевидно, что у румынского специалиста начались проблемы со здоровьем, и в начале августа он перенес операцию

Напомним, з а пять лет в сборной Шевченко выплатили 400 млн грн, и это без учета гонораров, которые еще дополнительно УАФ платила его итальянским ассистентам. В среднем, один Шевченко обходился Украине примерно в 250 тыс. долларов в месяц.



