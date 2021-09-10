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Шевченко заявил о желании тренировать сборную после того, как уже согласился поработать на Сурскисов

До этого момента экс-тренер главной украинской команды молчал целый месяц

сегодня, 11:37
Автор:

Станислав Молчанов

Шевченко заявил о желании тренировать сборную после того, как уже согласился поработать на Сурскисов

Шевченко заявил о желании тренировать сборную. Фото: Tribuna.com

По данным  Meta-ratings Игорь Суркис встречался с Андреем Шевченко накануне проведения экс-тренером своей пресс-конференции. Шевченко прежде, чем заявить о желании продлить контракт с национальной сборной, на самом деле договорился, с собственниками "Динамо", что будет тренировать киевский ФК.

"По имеющейся информации, Шевченко дал понять, что в дальнейшей перспективе положительно рассматривает возможность в будущем поработать в украинском футболе, в частности в клубе, в котором он начинал свою игровую карьеру", — сообщил портал по итогам переговоров Суркиса и Шевченко, которые состоялись 22 августа  во время матча "Динамо" против черниговской  "Десны". 

Ровно через две недели после этого разговора, и спустя месяц после разрыва взаимоотношений с украинкой сборной по футболу, Шевченко дал пресс-конференцию, обвинив УАФ якобы в нежелании продлевать с ним контракт еще на полтора года. 

УАФ слова Шевченко опровергла и признала, что не была готова к уходу экс-тренера. Именно поэтому три недели аврально искали ему замену, пытаясь договорится сначала с Ребровым, потом с Петраковым. 

Когда точно Шевченко заменит  Луческу пока не сообщается. Однако очевидно, что у румынского специалиста начались проблемы со здоровьем, и в начале августа он перенес операцию. 
 
Напомним, за пять лет в сборной Шевченко выплатили 400 млн грн, и это без учета гонораров, которые еще дополнительно УАФ платила его итальянским ассистентам. В среднем, один Шевченко обходился Украине примерно в 250 тыс. долларов в месяц.  

По итогам Евро-2020 Шевченко рассчитывал получить не менее привлекательное финансовое предложение от какого-то из европейских клубов, но этого так и не произошло.


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