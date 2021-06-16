Шевченко сделал заявление перед матчем против Северной Македонии

Тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, что в матче в рамках Евро-2020 против Северной Македонии украинским футболистам нельзя допустить контратаки соперника. Он отметил, что сборной нужно сыграть крайне аккуратно. Об этом Шевченко заявил во время программы "Великий футбол", пишет OBOZREVATEL.

Андрей Шевченко - фото из открытых источников

Наставник украинских футболистов подчеркнул, что македонцы являются физически сильными, кроме того, команда имеет свой стиль игры. Они играют по схеме с пятью защитниками, тремя полузащитниками и двумя нападающими.

"Мы должны сыграть, прежде всего, очень уверенно и аккуратно в обороне, и креативно в атаке. Нужно соблюдать определенный баланс, чтобы не дать им возможность контратаковать, менять ход направления наших атак. Контролировать мяч. Большую роль будет играть реализация моментов. У нас есть отличные вингеры, хорошая полузащита. Попытаемся контролировать мяч и создавать моменты", – заявил Шевченко.

Главный тренер также подчеркнул, что для сборной очень важна поддержка болельщиков.

К слову, матч должен состояться завтра, 17 июня.

Ранее портал "Комментарии" писал, что наставник национальной сборной по футболу Андрей Шевченко подытожил первую игру команды на Чемпионате Европы по футболу. Он убежден, что команда хорошо сыграла. Шевченко уверен, что украинские игроки хорошо себя проявили, несмотря на свое поражение. Футболисты сделали все, чтобы матч был ярким и интересным. Кроме этого, он рассказал, что сборная будет активно готовиться к матчу с командой Северной Македонии. Футболисты будут изучать тактику своих конкурентов на поле. А пока игрокам нужно хорошо отдохнуть.









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