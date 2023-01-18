Шева с Абрамовичем и $20 млн: олигарх придумал как вернуть россиян в турниры ФИФА и УЕФА

Вернуть российские футбольные команды в турниры ФИФА и УЕФА должен помочь экс-тренер украинской сборной Андрей Шевченко. Об этом, а также о средствах, выделенных Романом Абрамовичем для такой цели, со ссылкой на источники, сообщил глава Ассоциации футболистов Украины Олег Печерный. Свой комментарий он опубликовал в Facebook. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишут "Вести".

Шевченко и Абрамович. Фото: из открытых источников

"Наш звездный экс-тренер национальной сборной Андрей Шевченко очень тесные дружеские и деловые отношения с российским олигархом, доверенным лицом путина Романом Абрамовичем. Об этих связях писали Deutsche Welle, Bloomberg, а все наши СМИ облетело фото Шевы, загорающего на личной яхте тогда еще владельца "Челси", — отметил Печерный, заметив, что и сейчас эти отношения сохраняются.

Он добавил, что такую информацию в своем сообщении подтверждал Роман Зозуля, указывая на попытки Шевы договориться о снятии с Абрамовича санкций.

"Согласитесь, что широкий круг иностранных друзей действительно может помогать Шеви отстаивать и необходимость снятия санкций, и лоббировать интересы Абрамовича как якобы "ключевого переговорщика" между нами и РФ. А свой прямой доступ к президенту Владимиру Зеленскому, Шева тоже спокойно может использовать во благо Абрамовича. И здесь начинается самое интересное. Вы же знаете, что Россия оказалась за бортом международного футбола. Это больно ударило по кремлю и кошелькам его спонсоров", — говорится в сообщении.

По словам Печерного, исправить ситуацию возможно при наличии в составе УЕФА/ФИФА своего сильного лобби, которое не было бы скомпрометировано, имело бы футбольную репутацию и которое трудно было бы заподозрить в симпатиях к путину. Шевченко – просто идеальная кандидатура.

Глава Ассоциации отметил, что этот замысел существует еще с лета прошлого года. Шевченко за ним должен войти в международные футбольные органы.

"И мягкой силой, как говорится, с флагом миротворца вернуть россиян в лоно международного футбола. Мои источники безапелляционно убеждают, что Шева на это согласился, потому что Абрамович предложил ему бюджет в размере 20 млн долларов", — сообщил Печерный.

По данным Печерного, ровно половина из этих средств может составлять личный гонорар Шевченко. А остальные – 10 млн долл., должны пойти на достижение нужного статуса, отметил он.

"Теоретически, деньги Шевченко должен тратить на лоббистов, на включение административных или силовых рычагов, на медийную кампанию по пиару. А теперь давайте вспомним, что у нас происходило в октябре-декабре прошлого года. Разве не давление? Не административное и силовое вмешательство в футбол? Неужели это просто совпадение такое? Из дошедших до меня разговоров могу допустить, что отдельные лица "работали" не бесплатно. Точные суммы гонораров, мне, конечно, не озвучивали. Но большинство участников реализации замысла думаю, что были использованы вслепую, и никто им из тех 10 млн дол. не дал ни копейки", – объяснил Печерный.

В заключение он отметил, что информация о Шевченко, "все эти мучения с деньгами, россиями, абрамовичами курсирует уже на достаточно высоком международном уровне".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о встрече Андрея Шевченко с президентом ФИФА Джанни Инфантино в Катаре, среди тем которой якобы обсуждались и пути допуска российской футбольной сборной в ЧМ-2026.

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