Российские сборные по футболу стремятся вернуться в международные турниры УЕФА. А шансы на допуск РФС к соревнованиям в рф связывают с Андреем Шевченко. Его называют человеком лояльным к россии из-за наличия тесных связей, как с пророссийскими украинскими политиками, так и с российским олигархом Романом Абрамовичем. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российское спортивное издание Sovsport.ru.

Андрей Шевченко. Фото из открытых источников

Так, издание утверждает, что главными противниками возврата РФС в европейский футбол выступают Украина и Польша. А буквально блокирует этот процесс - президент УАФ, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко.



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"Глава Украинской Ассоциации Футбола Андрей Павелко — неудобная фигура для российского футбола. Отказ российской сборной в поездке на чемпионат Мира в Катаре, перенос проведения суперкубка УЕФА из Казани в Афины — результат деятельности чиновника. 24 января на пресс-конференции для журналистов Павелко разразился громкими заявлениями, в частности: "УЕФА не вернет Россию в футбол никогда". Акцентировав, что он лично вместе с партнёрами по восточно-европейскому блоку всячески будет препятствовать попыткам России в возобновлении полноправного членства в составе УЕФА. Стоит отметить, что за практически год с начала известных событий, главе Украинской Ассоциации Футбола удалось склонить на свою сторону все основные ассоциации Восточной и Центральной Европы, включая страны Балтии, создав с ними своего рода коалицию, косвенно поддерживаемую главой УЕФА Александером Чеферином", — признают россияне.

При этом, российские журналисты убеждены, что шансы у РФС вернутся в еврочемпионаты и турниры есть — если на посту руководителя УАФ Андрея Павелко сменит бывший футболист и экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко.



"Под Павелко "шатается кресло" в статусе президента Украинской Ассоциации Футбола. Занять место главного функционера хочет обладатель Золотого мяча 2004 года, выдающийся украинский футболист Андрей Шевченко. …Для РФС выгодно чтобы в качестве президента УАФ от Украины в Португалию поехал именно Андрей Шевченко, имеющий менее агрессивную позицию к России, благодаря общему бизнесу в России с Романом Абрамовичем", — признаются россияне.

Причину лояльности Шевченко к рф, они видят не только в его тесных связях с Абрамовичем.



"Андрея Шевченко с Романом Абрамовичем в далеком 2003 году познакомил консультант по его футбольным делам (прим. ред. — Абрамовича), тоже выходец из Украины, футбольный функционер Герман Ткаченко. Он сопровождал трансферы большинства игроков "Динамо" (Киев), поэтому переход Шевченко из "Милана" в "Челси" в 2006 году был делом техники и получил статус "самого дорогого трансфера британского футбола" эпохи нулевых. За "Шеву" (так футбольные болельщики называют Андрея Шевченко – прим. ред.) "Челси" заплатили "Милану" 39,5 млн фунтов. Несмотря на неуверенную игру в Английской премьер-лиге и обратном переходе из "Челси" в "Милан", а потом и в "Динамо" (Киев), общение с бывшим боссом не прекращалось. Например, чета Шевченко неоднократно отдыхала на яхте бизнесмена в Карибском бассейне — Барбадос, Мартиника, Сен-Бартоломео. А сам Андрей многократно присутствовал в VIP-ложе с Романом Абрамовичем на матчах клуба "Челси".

Вхожесть в семью олигарха в 2015 году позволила Шевченко стать партнером Романа Аркадьевича в золотодобывающей компании Highland Gold Mining Limited.

"Весной 2022 года, когда евробюрократы внесли опального олигарха в санкционные списки, Андрей Шевченко вместе с режиссером Александром Роднянским через свои связи в офисе президента Украины привлекли Абрамовича к участию в обмене пленными и налаживанию диалога между двумя странами, чтобы повысить его статус и уменьшить санкционное давление на бизнесмена. (…) Несмотря на "театральный апломб" показного патриотизма, Шевченко всегда был лоялен к России и в огульной русофобии не был замечен. Григорий Суркис, Виктор Медведчук, Виктор Янукович — не последние люди с пророссийскими взглядами в жизни бывшего главного тренера сборной Украины", — отмечает издание.

Россияне также считают заслугой Шевченко, тот факт, что в Катаре на чемпионате мира-2022, не было показно видео обращение Владимира Зеленского.

"…поприсутствовав на полуфинале Франция – Марокко, Андрей Шевченко не предпринял никаких усилий, чтобы уговорить главу ФИФА Джанни Инфантино поставить ролик обращения президента Украины в телетрансляцию финального матча. Показ которого вредил бы имиджу российских властей. Максимум, что сделал — групповое фото с Кака и Джанни. Февраль для Дюкова официально и Абрамовича кулуарно — важный месяц, чтобы сдвинуть ситуацию по возвращению российского футбола в Европу с преференциями для России", — сказано в статье.

На Шевченко россияне возлагают надежды, полагая, что ему удастся смягчить тон украинской стороны в отношении РФС.

"Чтобы началось возвращение РФС в УЕФА, Андрею Шевченко необходимо возглавить украинский Дом футбола и смягчить тон украинской стороны в отношении РФС. Далее в Ньоне и Цюрихе антироссийские заговорщики будут посговорчивей", — планируют россияне.

Кроме того, положительную роль в лоббировании интересов РФС на европейской арене, по мнению российской прессы, должно сыграть пожертвование Абрамовича в 2,3 млрд фунтов на помощь Украине.

"Сумма в 2,3 млрд фунтов от продажи "Челси", которая через спецфонд пойдет на помощь жертвам конфликта на Украине, должна сыграть положительную роль в факторе участия Абрамовича, как в переговорном процессе, так и лоббировании интересов РФС на европейской арене. Если Абрамович с Шевченко, Хиддинком, Колосковым, братьями Суркисами, Германом Ткаченко и компанией не решат вопрос с возвращением в еврозону, тогда РФС изменит маршрут и начет поход в Азиатскую Конфедерацию", — пишет Sovsport.ru.

Стоит напомнить, что Андрей Шевченко посетил Катар накануне финального матча ЧМ-2022, где должен был договориться с президентом ФИФА о трансляции видео обращения президента Украины Владимира Зеленского к мировому сообществу. Но в итоге, ФИФА показ этого обращения запретил.

После чего общий снимок Шевченко и Инфантино, сделанный в Катаре, вызвал возмущение у украинцев и жесткую критику Шевченко.



