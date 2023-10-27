Шанс для Жироны: команда Довбика и Цыганкова снова может возглавить таблицу Ла Лиги

Сегодня в чемпионате Испании состоится лишь один матч, но очень важный, учитывая борьбу за первую строчку. "Жирона" дома будет принимать "Сельту" и в случае победы сможет снова возглавить таблицу Ла Лиги, передают "Комментарии".



Цыганков и Довбик на тренировке. Фото с открытых источников

Шанс для Жироны

Матч против одного из аутсайдеров испанской Примеры "Сельты" отличный шанс для команды Довбика и Цыганкова снова возглавить турнирную таблицу хотя бы на день. Однако уже в субботу в Каталонии состоится очередное "Эль Классико" между Барселоной и мадридским "Реалом", где кто-то точно потеряет очки. Таким образом, по некоторым расписаниям "Жирона" может и по итогам этого тура остаться на первой позиции.



Форма команд

"Жирона" из последних пяти поединков выиграла четыре и потерпела одно поражение. Бело-красные проиграли мадридскому "Реалу", что не было сенсацией. Также в пользу "Жироны" играет и тот факт, что Артем Довбик набрал отличную форму (дубль в последнем матче с "Альмерией"), а Виктор Цыганков может выйти на поле после травмы, которую он получил в матче с "королевским клубом".

У "Сельты" все наоборот. Команда не может выиграть 6 матчей подряд, из них четыре поражения и две ничьи. Также стоит отметить, что "небесно-голубые" проиграли два последних матча на выезде.



В последней очной встрече, которая состоялась в конце мая, команды на "Балаидосе" разошлись миром — 1:1.



"Комментарии" также писали, что в испанской Ла Лиге на "Месталье" состоялся заключительный матч 10 тура между "Валенсией" и "Кадисом". В нем принял участие и вышедший из ряда запасных Роман Яремчук на 75 минуте встречи.

