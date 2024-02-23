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"Шахтер" забил первым, но не сумел удержать преимущество: обзор матча "горняков" с "Марселем"

В первом матче "Шахтер" и Марсель" сыграли вничью 2:2

сегодня, 13:00
Автор:
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Куров Артем
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Вчера состоялись ответные матчи первого раунда плей-офф Лиги Европы. В одном из них "Марсель" принимал на "Велодроме" донецкий "Шахтер". Вашему вниманию обзор самых интересных моментов поединка.

"Шахтер" забил первым, но не сумел удержать преимущество: обзор матча "горняков" с "Марселем"

Шахтер перед матчем с Марселем. Фото прес-служба Шахтера


Расписание и результаты матчей 1/16 финала Лиги Европы

22 февраля

  • "Карабах" (Азербайджан) 2:3 "Брага" (Португалия)

    • Первый матч – 4:2

  • "Ренн" (Франция) 3:2 "Милан" (Италия)

    • Первый матч – 0:3

  • "Фрайбург" (Германия) 3:2 "Ланс" (Франция)

    • Первый матч – 0:0

  • "Тулуза" (Франция) 0:0 "Бенфика" (Португалия)

    • Первый матч – 1:2

  • "Марсель" (Франция) 3:1 "Шахтер" (Украина)

    • Первый матч – 2:2

  • "Рома" (Италия) 2:1 (после пен.) "Фейеноорд" (Нидерланды)

    • Первый матч – 1:1

  • "Спарта" (Чехия) 4:1 "Галатасарай" (Турция)

    • Первый матч – 2:3

  • "Спортинг" (Португалия) 1:1 "Янг Бойз" (Швейцария)

    • Первый матч – 3:1

Читайте также, что состоялась пресс-конференция между эксчемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и бывшим абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом. Во время которой официально было объявлено о поединке между боксерами. Австралиец сообщил, как будет готовиться к поединку с украинцем.

Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.

ФИФА обнародовала первый в 2024 году рейтинг сборных мира . Сборная Украины опустилась на 2 позиции, передают "Комментарии".



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=q5-75OCEzh8
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