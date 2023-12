"Шахтер" выступил с заявлением по Суперлиге: какая позиция клуба

Вчера Суд Европейского союза вынес решение по делу Суперлиги против УЕФА и ФИФА. Суд ЕС признал, что санкции против клубов участников Европейской Суперлиги неправомерны. Донецкий "Шахтер" выступил с заявлением по этому решению, сообщает пресс-служба клуба.



Шахтер перед матчем с Барселоной. Фото прес-служба Шахтера

Футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) принимает во внимание решение Европейского Суда по делу ЕСЛ, которое никак не поддерживает любой так называемый проект Суперлиги. Как клуб мы на 100% стремимся работать через ECA вместе с другими европейскими клубами, чтобы поддерживать ценности, которые определяют европейский футбол. Этого можно добиться только благодаря тесному партнерству ECA из УЕФА. Ниже приведено заявление ECA по поводу сегодняшнего решения, – говорится в заявлении клуба.

Напомним, что согласно решению Суда ЕС ни ФИФА, ни УЕФА не могут налагать санкции на клубы, участвующие в альтернативных соревнованиях. Они должны соблюдать правила конкуренции и уважать свободу клубов. Это решение окончательно, и оно не подлежит обжалованию.

Официально отказались от участия в Суперлиге уже многие европейские клубы и лиги. Среди них такие команды как Бавария, Манчестер Юнайтед, Арсенал, Манчестер Сити, Атлетико Мадрид, Севилья и другие. Интересно, что "Шахтер" стал не первым украинским клубом, который высказался о Суперлиге. Вчера вышло заявление львовских "Карпат", играющих в Первой лиге Украины, где они также выступили против создания Суперлиги.

Читайте также, что английское издание Four Four Two составило свой рейтинг лучших игроков мира за 2023 год. Интересно, что Лионель Месси, выигравший Золотой мяч в этом году, остался вне топ-5 лучших.