"Шахтер" сыграл вничью в последнем спарринге перед матчем с "Марселем" (ВИДЕО)



















Донецкий "Шахтер" завершил подготовку ко второй части сезона в Турции. Вчера "горняки" провели два контрольных поединка. Вашему вниманию обзор поединка украинского клуба против Аркадага из Туркменистана.

Шахтер на сборах в Турции. Фото прес-служба клуба





"Шахтер" (Донецк) — "Лехия" (Гданьск) — 1:1 (0:0)

Анталья, "Мардан Стедиум", 200 зрителей

Голы: 1:0 Зубков (65), 1:1 Сезоненко (78)

"Шахтер": Потрошитель, Конопля (Дрозд, 46), Бондарь (к), Матвиенко, Азаров, Криськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин, Сикан.

Это был последний матч "Шахтера" на зимнем собрании. Следующую игру горняки проведут 15 февраля в 19:45 в рамках 1/16 финала Лиги Европы против "Марселя".

Читайте также, что состоялась пресс-конференция между эксчемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и бывшим абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом. Во время которой официально было объявлено о поединке между боксерами. Австралиец сообщил, как будет готовиться к поединку с украинцем.

Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.

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