Шахтер потерял победу над Реалом на последних минутах матча

В четвертом туре Лиги чемпионов украинский футбольный клуб "Шахтер" выиграл испанский "Реал" со счетом 1:0.



Матч между Лиги чемпионов между командами "Шахтер" и "Реал". Фото из открытых источников

В первом тайме, как и вообще в матче, активнее действовали игроки испанского клуба. Украинцы за первые 45 минут игры нанесли всего четыре удара в сторону ворот "Реала", из которых ни один не улетел в створ. В то время как реал нанес девять ударов, из которых четыре были в рамку ворот Трубина, но украинец все удары удачно парировал.

Второй тайм прошел по схожему сценарию. Но украинцам повезло больше. В самом начале второй 45-ти минутки точный удар нанес Александр Зубков с передачи Богдана Михайличенко.

В составе "Шахтера" вышли все украинцы кроме Ласина Траоре, представляющего Буркина Фасо, тогда как в испанском клубе второй матч в Лиге Чемпионов проводит украинский молодой голкипер Андрей Лунин. Вратарь попал в стартовый состав, ведь первый номер мадридцев Тибо Куртуа получил травму.

После 4 туров в группе F лидирует мадридский "Реал" с 9 баллами, второе место занимает "Шахтер", имеющий 7 зачетных баллов. Третье и четвертое место занимают немецкий "Лейпциг" и шотландский "Селтик".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о легендарном вратаре мадридского "Реала" Икере Касильясе, который сообщил в своих социальных сетях, что он гей. Со временем испанский голкипер удалил свой твит и извинился перед ЛГБТ сообществом.

Также "Комментарии" писали о футбольных фанатах, которые сочинили песню и посвятили ее взрывам на Крымском мосту. Видео с исполнением болельщиков футбола песни попало в сеть, где порадовало многих украинцев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!