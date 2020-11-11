"Шахтер" дорисовал футболиста на командном фото

Донецкая футбольная команда "Шахтер" представила командное фото сезона-2020/21 на своем официальном сайте. Один игрок не смог попасть на фотосессию в связи с коронавирусной болезнью. Сейчас форвард Жуниор Мораес находится на самоизоляции и избегает социальных контактов.

Фото: УНИАН

Команда нашла решение и дорисовала Жуниора на общем фото с помощью фотошопа.

"Я счастлив и горд быть частью этого клуба", — прокомментировал такой поступок Мораес.

Нападающий находится в самом центре фотографии и ничем не отличается от других членов команды.





Сейчас Жуниор Мораес чувствует себя удовлетворительно. Футболист не знает, где он мог заразиться коронавирусом, поэтому призывает всех относиться серьезнее к здоровью, соблюдать меры безопасности и социальной дистанции. Он делает все, чтобы быстрее выздороветь и продолжить свою футбольную карьеру.

Жуниор рассказывает, что главный его страх — заразить семью.

Сайт "Комментарии" также сообщает, что 18-летнего Украинский признали лучшим в матче против Барселоны. Он получил от экспертов на пол балла больше, чем обладатель Золотого мяча.













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