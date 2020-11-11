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"Шахтер" дорисовал футболиста на командном фото

Нападающий Жуниор Мораес пропустил командную фотосессию из-за коронавируса

сегодня, 11:05
Автор:

Кириєнко Анна

Донецкая футбольная команда "Шахтер" представила командное фото сезона-2020/21 на своем официальном сайте.  Один игрок не смог попасть на фотосессию в связи с коронавирусной болезнью. Сейчас форвард Жуниор Мораес находится на самоизоляции и избегает социальных контактов.

"Шахтер" дорисовал футболиста на командном фото

Фото: УНИАН

Команда нашла решение и дорисовала Жуниора на общем фото с помощью фотошопа.

"Я счастлив и горд быть частью этого клуба", — прокомментировал такой поступок Мораес.

Нападающий находится в самом центре фотографии и ничем не отличается от других членов команды.

”Шахтер” дорисовал футболиста на командном фото - фото 2

Сейчас Жуниор Мораес чувствует себя удовлетворительно. Футболист не знает, где он мог заразиться коронавирусом, поэтому призывает всех относиться серьезнее к здоровью, соблюдать меры безопасности и социальной дистанции. Он делает все, чтобы быстрее выздороветь и продолжить свою футбольную карьеру.

Жуниор рассказывает, что главный его страх — заразить семью.

Сайт "Комментарии" также сообщает, что 18-летнего Украинский признали лучшим в матче против Барселоны. Он получил от экспертов на пол балла больше, чем обладатель Золотого мяча.





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Источник: https://www.unian.ua/sport/football/zhunior-morayes-shahtar-domalyuvav-futbolista-na-komandnomu-foto-novini-futbolu-11214407.html
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