Круче Месси: украинца признали лучшим в матче против Барселоны

18-летний вратарь киевского "Динамо" стал лучшим в матче против "Барселоны". По версии статистического портала WhoScored, Руслан Нещерет получил за игру в третьем туре Лиги чемпионов 9.1 балла. Это лучший результат для вратарей в Лиге чемпионов за последние семь лет.

Руслан Нещерет. Фото: ФК "Динамо"

Именно Руслан Нещерет, по мнению экспертов, помог киевскому клубу избежать разгромного поражения в матче против "Барселоны". Игра закончилась не в пользу киевского клуба — 2:1. Но если учесть, сколько атак отбил вратарь киевлян, результат мог быть совсем иным.

Для украинского голкипера это был дебютный матч в играх столь высокого уровня. По итогам у него на счету 30 точных передач (90 процентов), а еще 12 сэйвов. Начиная с 2013 года, никто в Лиге чемпионов не совершал столько же сэйвов.

Сам Нещерет после игры признался журналистам телеканала "Футбол 2", что чувствовал себя абсолютно счастливым во время игры.

"Я будто в сказку попал. Сыграть впервые в Лиге чемпионов на таком стадионе. Об этом мечтает любой футболист. Я, безусловно, не исключение", — рассказал голкипер.

Лучшим в составе "Барселоны" эксперты признали обладателя золотого мяча Лионеля Месси. Он, по данным портала WhoScored, получил оценку в 8 с половиной баллов.

Ранее "Комментарии" рассказывали о разгромном поражении "Шахтера" в матче против "Боруссии".

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