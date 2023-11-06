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"Шахтер" – "Барселона": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

В Украине игра Барселона Шахтер будет транслироваться на двух платформах

сегодня, 13:11
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Куров Артем
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Уже завтра донецкий Шахтер проведет свой четвертый матч в рамках группового этапа Лиги Чемпионов против Барселоны. Украинские зрители смогут посмотреть этот матч на двух платформах, передают "Комментарии".

"Шахтер" – "Барселона": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Судаков забивает "Барселоне". Фото прес-служба "Шахтера"

На каких каналах будут транслировать матч

Игру "Шахтер" — "Барселона" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 1", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Также матч будет транслироваться на платформе Воля ТВ.


Игра Барселона – Шахтер состоится 7 ноября в 19:45 по киевскому времени в Гамбурге на "Фолькспаркштадионе". Донецкий клуб после трех сыгранных матчей имеет три зачетных балла и занимает третью позицию в группе. "Барселона" выиграла все свои три матча и идет на первой позиции в группе.

В тот же день в 13:00 "Шахтер" U-19 сыграет с "Барселоной" U-19 в Юношеской лиге УЕФА. Матч состоится на стадионе "Эдмунд-Пламбек" в городе Нордерштедт.

Заявка "Шахтера" на игру с "Барселоной"

Вратари: Артур Рудько, Тимур Пузанков, Дмитрий Потрошитель

Защитники: Валерий Бондарь, Став Лемкин, Георгий Гочолеишвили, Иракли Азаров, Николай Матвиенко, Новатус Мироши, Ефим Конопля, Эдуард Козик, Дмитрий Чигринский, Ярослав Ракицкий

Полузащитники: Дэнил Кастилло, Тарас Степаненко, Эгиналду, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Дмитрий Топалов, Егор Назарина, Невертон, Алексей Кащук

Нападающие: Даниил Сикан, Богдан Вьюник, Кевин Келси

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Источник: https://comments.ua/ua
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