"Шахтер" – "Барселона": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Уже завтра донецкий Шахтер проведет свой четвертый матч в рамках группового этапа Лиги Чемпионов против Барселоны. Украинские зрители смогут посмотреть этот матч на двух платформах, передают "Комментарии".



Судаков забивает "Барселоне". Фото прес-служба "Шахтера"

На каких каналах будут транслировать матч

Игру "Шахтер" — "Барселона" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 1", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Также матч будет транслироваться на платформе Воля ТВ.



Игра Барселона – Шахтер состоится 7 ноября в 19:45 по киевскому времени в Гамбурге на "Фолькспаркштадионе". Донецкий клуб после трех сыгранных матчей имеет три зачетных балла и занимает третью позицию в группе. "Барселона" выиграла все свои три матча и идет на первой позиции в группе.



В тот же день в 13:00 "Шахтер" U-19 сыграет с "Барселоной" U-19 в Юношеской лиге УЕФА. Матч состоится на стадионе "Эдмунд-Пламбек" в городе Нордерштедт.



Заявка "Шахтера" на игру с "Барселоной"

Вратари: Артур Рудько, Тимур Пузанков, Дмитрий Потрошитель



Защитники: Валерий Бондарь, Став Лемкин, Георгий Гочолеишвили, Иракли Азаров, Николай Матвиенко, Новатус Мироши, Ефим Конопля, Эдуард Козик, Дмитрий Чигринский, Ярослав Ракицкий



Полузащитники: Дэнил Кастилло, Тарас Степаненко, Эгиналду, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Дмитрий Топалов, Егор Назарина, Невертон, Алексей Кащук



Нападающие: Даниил Сикан, Богдан Вьюник, Кевин Келси



Читайте также, что сегодня состоится центральный матч 11 тура Английской Премьер-лиги между "Челси" и "Тоттенхэмом". Главный тренер "синих" Маурисио Почеттино прокомментировал предстоящую игру, сообщает официальный сайт ФК "Челси", передают "Комментарии".

