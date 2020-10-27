"Шахтер" - "Интер": во сколько матч и где смотреть

Во вторник, 27 октября, донецкий "Шахтер" в матче 2-го тура футбольной Лиги чемпионов сыграет с миланским "Интером". Матч начнется в 19.55 по киевскому времени и пройдет на Национальном спортивном комплексе "Олимпийский". Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на телеканале "Футбол 1".

Дончане удивили всех в первом туре, обыграв на выезде "Реал" (2:3). Тем ценнее победа, потому что подопечные Луиша Каштру играли в далеко не оптимальном составе, учитывая все клубные проблемы с COVID-19. Уже вернулись в строй Тайсон, Тарас Стапененко, Мораэс, Николай Матвиенко и Андрей Пятов, поэтому у португальского тренера выбор перед "Интером" значительно позже.

Что касается соперника, то миланцы стартовали в турнире с ничьей с "Боруссией" из Менхенгладбаха. Стратегически эта потеря очков может дорогого стоить команде Антонио Конте. Ведь "Реал" явно разозлится и уже не будет дарить очки налево и направо, да и у дончан есть преимущество на два балла. Психологическим плюсом для миланцев являются воспоминания о полуфинале Лиги Европы, который проходил несколько месяцев назад. Тогда "Интер" просто разобрал "Шахтер" — 5:0.

Как ранее сообщали "Комментарии", "Шахтер" добыл сенсационную победу над "Реалом" в Мадриде.

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