kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 27.10.2020

BTC/USD

13112.87

ETH/USD

391.24

LTC/USD

57.17

НБУ 27.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Спорт футбол "Шахтер" - "Интер": во сколько матч и где смотреть
commentss НОВОСТИ Все новости

"Шахтер" - "Интер": во сколько матч и где смотреть

Во вторник "Шахтер" открывает для украинских клубов второй тур Лиги чемпионов

сегодня, 10:35
Автор:

Владимир Лавский

Во вторник, 27 октября, донецкий "Шахтер" в матче 2-го тура футбольной Лиги чемпионов сыграет с миланским "Интером". Матч начнется в 19.55 по киевскому времени и пройдет на Национальном спортивном комплексе "Олимпийский". Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на телеканале "Футбол 1". 

"Шахтер" - "Интер": во сколько матч и где смотреть

Дончане удивили всех в первом туре, обыграв на выезде "Реал" (2:3). Тем ценнее победа, потому что подопечные Луиша Каштру играли в далеко не оптимальном составе, учитывая все клубные проблемы с COVID-19. Уже вернулись в строй Тайсон, Тарас Стапененко, Мораэс, Николай Матвиенко и Андрей Пятов, поэтому у португальского тренера выбор перед "Интером" значительно позже. 

Что касается соперника, то миланцы стартовали в турнире с ничьей с "Боруссией" из Менхенгладбаха. Стратегически эта потеря очков может дорогого стоить команде Антонио Конте. Ведь "Реал" явно разозлится и уже не будет дарить очки налево и направо, да и у дончан есть преимущество на два балла. Психологическим плюсом для миланцев являются воспоминания о полуфинале Лиги Европы, который проходил несколько месяцев назад. Тогда "Интер" просто разобрал "Шахтер" — 5:0. 

Как ранее сообщали "Комментарии", "Шахтер" добыл сенсационную победу над "Реалом" в Мадриде. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ