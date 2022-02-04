Серия А возвращается: расписание поединков 24 тура

С субботы по понедельник, с 5 по 7 февраля состоятся матчи 24 тура итальянской Серии А сезона-2021/22.

Серия А - фото из открытых источников

Как сообщает ТСН проспорт, главным поединком этого тура станет легендарное миланское дерби "Интер" – "Милан". Победа позволит "россонери" вплотную подобраться к лидеру чемпионата, а вот поражение изрядно усложнит борьбу за "скудетто".

Кроме того, украинские болельщики уже подождали снова увидеть в игре полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского. Один из лидеров сборной сине-желтых не выходил на поле с 9 января, поскольку не прошел полный курс вакцинации от коронавируса.

В свою очередь "Специя" арендованного у "Аталанты" Виктора Коваленко сыграет с аутсайдером лиги — "Салернитаной". Дебютировать в Серии А этот уик-энд может еще один украинец – нападающий киевского "Динамо" Владислав Супряга до конца сезона-2021/2022 на правах аренды будет выступать за "Сампдорию".

Напомним, что после 23 туров в чемпионате Италии лидирует "Интер" (53 балла), имеющий матч в запасе. Вторую и третью строчки между собой делят "Милан" и "Наполи" (по 49 пунктов). На четвертом месте принадлежит "Аталанте" (43, игра в запасе). Туринский "Ювентус" с 42 баллами находится на пятой позиции.

Поединки 25-го тура Серии А состоятся 12-14 февраля. В свою очередь завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.

Этого сезона, новичками стали: "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".

Расписание тура:

Суббота, 5 февраля

"Интер" — "Милан"

"Рома" — "Дженоа"

"Фиорентина" — "Лацио"

Воскресенье, 6 февраля

"Аталанта" — "Кальяри"

"Болонья" — "Эмполи"

"Венеция" — "Наполи"

"Сампдория" – "Сассуоло"

"Удинезе" — "Торино"

"Ювентус" — "Верона"

Понедельник, 7 февраля

"Салернитана" — "Специя"

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что в скором времени состоится "роботизация" футбола.

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