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Серхио Рамос организовал сбор помощи для Украины

Опытный испанский футболист продает одежду с украинской символикой

сегодня, 10:07
Автор:

Кравцев Сергей
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Легендарный испанский футболист изъявил желание помочь пострадавшим от российской агрессии украинцам. Защитник французского "ПСЖ" Серхио Рамос организовал благотворительный сбор. Рамос предлагает людям купить худи за 100 евро. Испанец записал видеоролик, на котором он идет в худи по городу и просит поддержать Украину. 

Серхио Рамос организовал сбор помощи для Украины

Серхио Рамос. Фото: из открытых источников

На видео видно, что на передней части одежды изображены голуби, как символ мира.

Сообщается, что все деньги, которые удастся собрать от продажи, будут направлены пострадавшим из-за нападения России. Отметим, Рамос является амбассадором компании Unicef, которая функционирует под эгидой ООН.    

Серхио Рамос стал не первой знаменитостью в мире спорта, кто поддержал Украину в непростое время. Ранее портал "Комментарии" уже сообщал, что известный британский футболист Дэвид Бекхэм на день отдал свою страницу в Instagram врачу из Харькова, которая руководит перинатальным центром в Харькове. Помимо этого, Дэвид Бекхэм вместе со своей супругой Викторией Бекхэм всячески публично поддерживают украинцев, перечисляя приличные суммы средств в поддержку украинцев и украинской армии. 

Не стоят в стороне от тех событий, которые происходят в Украине и украинские селебрити. Портал "Комментарии" сообщал, как украинские ведущие и деятели культуры помогают украинской армии защищать страну от российской агрессии. Большинство из них сейчас сменили свое ремесло на волонтерскую деятельность. При этом большинство из них, несмотря на отрытую войну, остаются в Украине и помогают своей стране.

Серхио Рамос организовал сбор помощи для Украины - фото 2
Серхио Рамос организовал сбор помощи для Украины - фото 3


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