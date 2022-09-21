Сборная Украины проиграла Шотландии, счёт матча 3:0

Футбольная сборная Шотландии встретилась дома со сборной Украины в перенесенном матче первого тура Лиги наций. Матч Шотландия – Украина закончился со счётом 3:0.

Сборная Шотландии и Украины сыграла перенесенный матч Лиги наций. Фото из открытых источников

Перед началом матча обе команды занимали лидирующие позиции в таблице Лиги B, группе 1. Украина занимала первое место в группе с 8 очками, а Шотландия – второе с 7 пунктами.

Матч против шотландцев сборная Украины провела 21 сентября и закончился со счетом 3:0.

Голы забивали: Джон Макгинн – 70 мин, Линдон Дайкс – 80 и 87 мин (Шотландия).

Желтые карты получили: Тарас Степаненко, Валерий Бондарь, Сергей Сидорчук (Украина).





Первый тайм игры оказался сложным для сборной Украины, нанесшей всего два удара в сторону ворот шотландцев, но ни один из них не был направлен в рамку ворот. Хозяева стадиона, сборная Шотландии, в общем, выглядела лучше в матче, что и показали забитые голы во втором тайме.

Национальная сборная Украины по футболу в сентябре в рамках турнира Лига наций должна провести три матча. 24 сентября против команды Армении, а также два матча против Шотландии – 21 и 27 сентября.



Первый тур Лиги наций между командами Украины и Шотландии был перенесен из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации. Именно поэтому в сентябре команды встречаются дважды.

Сборная Шотландии и Украины боролись за выход в Чемпионат мира-2022 в стыковых встречах. Тогда украинская команда оказалась сильнее и выиграла со счетом 1:3. Но уже в следующем раунде потерпела поражение от сборной Уэльса и не попала в финальную часть Чемпионата мира-2022 в Катаре.

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