"Сассуоло" – "Наполи": где смотреть перенесенный матч 21 тура Серии А

Сегодня состоятся два перенесенных матча 21 тура итальянской Серии А. В одном из них "Сассуоло" будет принимать "Наполи". Где смотреть этот поединок, читайте в материале "Комментариев".



Хвича Кварацхелия. Фото из открытых источников

Где смотреть матч

Игру "Сассуоло" — "Наполи" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 1", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча в 19:00 по киевскому времени.

Результаты всех матчей 26 тура Серии А

23 февраля, пятница

21:45 "Болонья" — "Верона" 2:0

24 февраля, суббота

16:00 "Сассуоло" — "Эмполи" 2:3

19:00 "Солернитана" — "Монца" 0:2

21:45 "Дженоа" — "Удинезе" 2:0

25 февраля, воскресенье

13:30 "Ювентус" — "Фрозиноне" 3:2

16:00 "Кальяри" — "Наполи" 1:1

19:00 "Лечче" — "Интер" 0:4

21:45 "Милан" — "Аталанта" 1:1

26 февраля, понедельник

19:30 "Рома" — "Торино" 3:2

21:45 "Фиорентина" — "Лацио" 2:1

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