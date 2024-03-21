Самый большой счет в футбольном матче: команда забила более сотни голов

31 октября 2002 года состоялся самый результативный матч между командами АС Адема и СО Эмирн, который навсегда вошел в историю футбола. Он попал в Книгу рекордов Гиннеса, как матч с наибольшим количеством голов – в нем было забито 149 мячей. Этот матч был своеобразной акцией протеста, а все забитые мячи были автоголами.



Футбольная команда пропустила 149 голов в одном матче. Фото из открытых источников

В октябре 2002 года состоялся плей-офф чемпионата Мадагаскара. В турнире приняли участие четыре лучшие команды, соревновавшиеся между собой по круговой системе из шести туров. Однако чемпион стал известен уже в пятом туре, им стала команда АС Адема, набравшая 10 очков и ставшая недостижимой для других команд.

Это стало возможным из-за сомнительного пенальти в конце матча между другими двумя командами, которые соревновались за титул. Клуб СО Эмирн побеждал 2:1, однако на последних минутах получил пенальти в свои ворота. После чего игра завершилась со счетом 2:2 и с потерей шансов на чемпионство.

Команда обвинила судью в предвзятости и подала официальный протест против рефери, однако он был отклонен. Игроки мадагаскарской команды решили устроить свой протест, ведь следующая игра была уже с известным чемпионом, а результат не влиял на таблицу.

31 октября состоялась встреча между командами АС Адема и СО Эмирн, которая стала самая результативная в истории футбола: было забито рекордное количество голов - 149. Игроки СО Эмирн с начала матча завладели мячом и забили гол в свои ворота. После каждого разведения мяча в центре поля ситуация повторялась. Таким образом, еще до перерыва счет был 75:0. На 65-й минуте матча при счете 108:0 тренер АС Адема призвал остановить это шоу и указал, что его команда просто смотрит на странную ситуацию. Болельщики были также удивлены событиями и потребовали вернуть деньги за билеты на матч.

В конце концов, поединок закончился рекордной победой АС Адема со счетом 149:0. Голы в этой игре забивались каждые 36 секунд, а один игрок смог забить 69 автоголов.

Этим событием сразу заинтересовалась Федерация футбола Мадагаскара, отстранившая от соревнований главного тренера СО Эмирн на три года, а других игроков наказала разными сроками: от нескольких месяцев до года запрета играть в футбол.

Матч между командами АС Адема и СО Эмирн побил предварительный рекорд по количеству забитых голов, который просуществовал 117 лет. В 1885 году в кубке Шотландии команда Арброт победила клуб Бон Аккорд со счётом 36:0.

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