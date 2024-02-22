Самые провальные трансферы в истории футбола: миллионы на ветер

Клубы соревнуются на трансферном рынке за лучших игроков, и готовы в этой конкуренции платить сумасшедшие деньги. Однако иногда трансферы не оправдывают ожиданий и полностью проваливаются. Трудно поверить, что такие большие клубы, как Реал, Челси или Барселона, могли так ошибаться в некоторых игроках и делали одни из худших футбольных трансферов последних лет.



Худшие трансферы в истории современного футбола. Фото из открытых источников

Кепа Аррисабалага (Атлетик – Челси, 2018)





После трансфера Тибо Куртуа в Реал, Челси панически начал искать ему замену. Летом 2018 года лондонский клуб совершил рекордный трансфер голкипера в истории футбола – приобрел Кепу Аррисабалага за 80 млн евро. Без сомнения, голкипер не стоил этих денег, ведь тогда его цена была 20 миллионов евро. После нескольких посредственных сезонов в Челси Аррисабалага оказался на скамейке запасных. В 2023 году Аррисабалага перешел в аренду в Реал, где через несколько месяцев проиграл место в основе украинскому голкиперу Андрею Лунину.

Ромелу Лукаку (Интер – Челси, 2021)





Ожидания от возвращения Ромелу Лукаку в Лондон были огромны, ведь бельгийский форвард забил много голов в Италии и помог Интеру выиграть Серию А. Чтобы быстро получить нападающего, Челси предложил почти 100 млн евро за Лукаку, ожидая, что он станет голевой машиной. Однако Ромелу Лукаку забивал только слабым командам, а в важных матчах не мог решить ситуацию в пользу лондонского клуба. Кроме того, нападавший не мог найти общий язык с тогдашним тренером Челси Томасом Тухелем, о чем и рассказал на итальянском телевидении. В конце концов Лукаку снова вернулся в Италию, но за сумму в десятки раз меньше чем заплатил Челси.

Антуан Гризманн (Атлетико – Барселона, 2021)





Несмотря на то, что игроки Барселоны были против перехода Антуана Гризманна в каталонский клуб, руководство заплатило за французского нападающего около 120 млн евро. Хотя Гризманн и считался всегда хорошим нападающим, однако в Барселоне он так и не смог акклиматизироваться. Звездный форвард забил за каталонский клуб всего 35 голов в 102 матчах. Впоследствии Атлетико выкупил Гризманна из Барселоны за около 30 млн евро, включая бонусы. Несмотря на то, что Барселона смогла вернуть часть средств, многие поклонники Барселоны считают, что именно из-за высокой зарплаты Гризманна, испанский клуб не смог продлить контракт с Месси.

Филиппе Коутинью (Ливерпуль – Барселона, 2018)





Еще один неудачный трансфер Барселоны. В 2018 году испанский клуб решил купить звездного бразильца Филиппе Коутинью из Ливерпуля. Казалось, игрок, покоривший английскую Премьер-лигу, легко адаптируется к Ла Лиге, поэтому Барселона выложила за Коутинью 135 млн евро. Однако бразилец не показал себя на поле и в большей степени мешал в атаке Месси и Суаресу. Уже через год его отправили в аренду в Баварию, а затем продали в середняк английской Премьер-лиги Астон Виллу за 20 млн евро.

Эден Азар (Челси – Реал, 2019)





Реал стремился получить как можно скорее звезду Челси Эдена Азара и заплатил за него около 100 млн евро. Такая сумма была выплачена за бельгийского игрока, несмотря на то, что у него оставался только год контракта с английской командой и мадридский клуб мог получить футболиста бесплатно. Свой первый сезон Эден Азар провалил в Реале, забив лишь один гол. В следующих сезонах Азар имел больше травм, чем выходов на поле и за 5 сезонов в Реале сыграл лишь 76 матчей, в которых забил 7 голов. Возмущение фанатов также вызвала зарплата бельгийца, которая по итогам его карьеры в Реале составила около 120 млн евро. Кроме того, мадридский клуб не смог продать игрока, объявившего в 2023 году о завершении карьеры.

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