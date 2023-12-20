Самые дорогие игроки АПЛ: стоимость Мудрика, Зинченко и других украинцев

Портал Transfermarkt провел обновление трансферной стоимости игроков английской Премьер-лиги. Рейтинг самых дорогих футболистов и как изменилась стоимость украинцев читайте в материале "Комментариев".



Мудрик перед матчем. Фото прес-служба ФК Челси

Топ самых дорогих игроков АПЛ

Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") – 180 миллионов евро; Букайо Сакко (“Арсенал”) – 120 млн; Фил Фоден (“Манчестер Сити”) – 110 млн; Деклан Райс (“Арсенал”) – 110 млн (10); Родри (“Манчестер Сити”) – 110 млн (10); Мойзес Кайседо ("Челси") – 90 млн; Хулиан Альварес (“Манчестер Сити”) – 90 млн (10); Мартин Эдегор (“Арсенал”) – 90 млн; Габриэль Мартинелли (“Арсенал”) – 85 млн; Бруно Гимараес (“Ньюкасл”) – 85 млн.

Стоимость украинских футболистов

Самым дорогим украинцем в АПЛ снова стал Александр Зинченко. Его стоимость не изменилась и составляет 42 млн евро, а Михаил Мудрик потерял в цене 5 млн и теперь стоит 40 млн. Далее следует Виталий Миколенко из 28 млн (3). Также в цене выросли Илья Забарный и Егор Яромолюк. Защитник "Борнмута" теперь стоит 25 млн (5), а хавбек "Брентфорда" 2,5 млн (1,5).

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"Комментарии" также писали, что Джуд Беллингем, перешедший летом в мадридский "Реал" из дортмундской "Боруссии", похоже настолько поразил руководство "сливочных", что они заинтересованы в трансфере Джоба Беллингема — его брата.



