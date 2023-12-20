logo

BTC/USD

43606.09

ETH/USD

2225.66

LTC/USD

71.04

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

41.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол Самые дорогие игроки АПЛ: стоимость Мудрика, Зинченко и других украинцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Самые дорогие игроки АПЛ: стоимость Мудрика, Зинченко и других украинцев

Михаил Мудрик теперь не самый дорогой украинцем в АПЛ

сегодня, 17:40
Автор:
avatar

Куров Артем
Поделитесь публикацией:

Портал Transfermarkt провел обновление трансферной стоимости игроков английской Премьер-лиги. Рейтинг самых дорогих футболистов и как изменилась стоимость украинцев читайте в материале "Комментариев".

Самые дорогие игроки АПЛ: стоимость Мудрика, Зинченко и других украинцев

Мудрик перед матчем. Фото прес-служба ФК Челси

Топ самых дорогих игроков АПЛ

  1. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") – 180 миллионов евро;

  2. Букайо Сакко (“Арсенал”) – 120 млн;

  3. Фил Фоден (“Манчестер Сити”) – 110 млн;

  4. Деклан Райс (“Арсенал”) – 110 млн (10);

  5. Родри (“Манчестер Сити”) – 110 млн (10);

  6. Мойзес Кайседо ("Челси") – 90 млн;

  7. Хулиан Альварес (“Манчестер Сити”) – 90 млн (10);

  8. Мартин Эдегор (“Арсенал”) – 90 млн;

  9. Габриэль Мартинелли (“Арсенал”) – 85 млн;

  10. Бруно Гимараес (“Ньюкасл”) – 85 млн.

Самые дорогие игроки АПЛ: стоимость Мудрика, Зинченко и других украинцев - фото 2
Самые дорогие игроки АПЛ: стоимость Мудрика, Зинченко и других украинцев - фото 3
Самые дорогие игроки АПЛ: стоимость Мудрика, Зинченко и других украинцев - фото 4

Стоимость украинских футболистов

Самым дорогим украинцем в АПЛ снова стал Александр Зинченко. Его стоимость не изменилась и составляет 42 млн евро, а Михаил Мудрик потерял в цене 5 млн и теперь стоит 40 млн. Далее следует Виталий Миколенко из 28 млн (3). Также в цене выросли Илья Забарный и Егор Яромолюк. Защитник "Борнмута" теперь стоит 25 млн (5), а хавбек "Брентфорда" 2,5 млн (1,5).

Читайте также, что в испанской Ла Лиге скоро наступит экватор, сейчас проходят матчи 18 тура из 38. Спортивная аналитическая компания Opta с помощью искусственного интеллекта спрогнозировала итоговую таблицу чемпионата Испании, передают "Комментарии".

"Комментарии" также писали, что Джуд Беллингем, перешедший летом в мадридский "Реал" из дортмундской "Боруссии", похоже настолько поразил руководство "сливочных", что они заинтересованы в трансфере Джоба Беллингема — его брата.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/transfermarkt_off/1833
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости