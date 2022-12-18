Самая горячая болельщица ЧМ удивила своим видом на стадионе в Катаре (ФОТО)

Хорватская модель Ивана Кнолль, которую называют самой сексуальной болельщицей Чемпионата мира в Катаре, посетила матч за третье место. В этот раз Кнолль удивила своей одеждой на стадионе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Instagram хорватская модель.



Хорватская болельщица Ивана Кнолль. Фото: из открытых источников

Чемпионат мира в Катаре стал третьим крупным турниром такого ранга, который посетила хорватская модель. До этого 30-летняя болельщица болела хорватами в Бразилии в 2014 и в России в 2018. Уже тогда модель привлекала внимание камер к себе, однако на Чемпионате мира в Катаре женщина произвела настоящий фурор.

Перед началом ЧМ-2022 в Катаре хорватская модель имела 600 тыс. подписчиков в Instagram, но за один месяц футбольного праздника болельщица сборной Хорватии увеличила количество подписчиков в несколько раз. Теперь у Иваны Кнолль более 3 млн подписчиков.

17 декабря самая сексуальная болельщица Чемпионата мира пришла поддержать сборную Хорватии по футболу, игравшую в матче за третье место против команды Марокко.

В этот раз 30-летняя модель выбрала несколько иной стиль, чем обычно. Хорватская болельщица отказалась от привычных платьев и топов с глубоким декольте. Ивана Кнолль надела футболку капитана сборной Хорватии с номером 14, много лет назад исполнявшего Лука Модрич.

"Спасибо капитану за то, что ты заставил нас гордиться", — написала Кноль в своем Instagram.

Посмотреть фото хорватской болельщицы можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что самую сексуальную болельщицу Чемпионата мира окружила толпа мужчин на стадионе в Катаре.

Также "Комментарии" писали, что модель Ивана Кнолль продолжает посещать матчи Хорватии на Чемпионате мира.

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