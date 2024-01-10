С кем сыграют Лунин, Довбык, Цыганков и Яремчук: жеребьевка 1/8 Кубка Испании

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Куров Артем
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании. К этой стадии вышли сразу три клуба, в составе которых есть украинцы. С кем сыграют "Реал", "Жирона" и "Валенсия", читайте в материале "Комментариев".
Коллаж Лунин и Довбик
"Унионистас" — "Барселона"
"Тенерифе" — "Мальорка"
"Хетафе" — "Севилья"
"Осасуна" — "Реал Сосьедад"
"Валенсия" – "Сельта"
"Атлетик" – "Алавес"
"Атлетико" — "Реал"
"Жирона" — "Райо Вальекано"
Матчи 1/8 финала Кубка Испании пройдут с 16 по 18 января.
Также, вашему вниманию расписание полуфиналов Суперкубка Испании.
Полуфиналы
10 января
"Реал" Мадрид — "Атлетико" Мадрид 21:00
11 января
"Барселона" — "Осасуна" 21:00
Финал
14 января 21:00
Читайте также, что на официальном сайте УЕФА появился список самых лучших бомбардиров европейских чемпионатов. В этом году впервые за долгое время в списке нет ни Криштиану Роналду, ни Лионеля Месси, передают "Комментарии".
Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.
Ранее "Комментарии" писали, что бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну проведет свой второй бой в профессиональном боксе против Энтони Джошуа. Британец на своей странице в Instagram отреагировал на анонс и, похоже, назвал дату поединка.
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