С кем сыграют Лунин, Довбык, Цыганков и Яремчук: жеребьевка 1/8 Кубка Испании

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании. К этой стадии вышли сразу три клуба, в составе которых есть украинцы. С кем сыграют "Реал", "Жирона" и "Валенсия", читайте в материале "Комментариев".



Коллаж Лунин и Довбик

Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Испании:

"Унионистас" — "Барселона"

"Тенерифе" — "Мальорка"

"Хетафе" — "Севилья"

"Осасуна" — "Реал Сосьедад"

"Валенсия" – "Сельта"

"Атлетик" – "Алавес"

"Атлетико" — "Реал"

"Жирона" — "Райо Вальекано"

Матчи 1/8 финала Кубка Испании пройдут с 16 по 18 января.

Также, вашему вниманию расписание полуфиналов Суперкубка Испании.

Полуфиналы

10 января

"Реал" Мадрид — "Атлетико" Мадрид 21:00

11 января

"Барселона" — "Осасуна" 21:00

Финал

14 января 21:00

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Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.

Ранее "Комментарии" писали, что бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну проведет свой второй бой в профессиональном боксе против Энтони Джошуа. Британец на своей странице в Instagram отреагировал на анонс и, похоже, назвал дату поединка.



