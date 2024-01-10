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С кем сыграют Лунин, Довбык, Цыганков и Яремчук: жеребьевка 1/8 Кубка Испании

В 1/8 Кубка Испании зрителей ждет мадридское дерби между "Реалом" и "Атлетико"

сегодня, 13:13
Автор:
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Куров Артем
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Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании. К этой стадии вышли сразу три клуба, в составе которых есть украинцы. С кем сыграют "Реал", "Жирона" и "Валенсия", читайте в материале "Комментариев".

С кем сыграют Лунин, Довбык, Цыганков и Яремчук: жеребьевка 1/8 Кубка Испании

Коллаж Лунин и Довбик

Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Испании:

  • "Унионистас" — "Барселона"

  • "Тенерифе" — "Мальорка"

  • "Хетафе" — "Севилья"

  • "Осасуна" — "Реал Сосьедад"

  • "Валенсия" – "Сельта"

  • "Атлетик" – "Алавес"

  • "Атлетико" — "Реал"

  • "Жирона" — "Райо Вальекано"

Матчи 1/8 финала Кубка Испании пройдут с 16 по 18 января.

Также, вашему вниманию расписание полуфиналов Суперкубка Испании.

Полуфиналы

10 января

  • "Реал" Мадрид — "Атлетико" Мадрид 21:00

11 января

  • "Барселона" — "Осасуна" 21:00

Финал

14 января 21:00

Читайте также, что на официальном сайте УЕФА появился список самых лучших бомбардиров европейских чемпионатов. В этом году впервые за долгое время в списке нет ни Криштиану Роналду, ни Лионеля Месси, передают "Комментарии".

Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.

Ранее "Комментарии" писали, что бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну проведет свой второй бой в профессиональном боксе против Энтони Джошуа. Британец на своей странице в Instagram отреагировал на анонс и, похоже, назвал дату поединка.




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Источник: https://comments.ua/ua
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