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С кем сыграет сборная Украины в плей-офф: где и когда смотреть жеребьевку

Украина в полуфинале может сыграть с Израэлем/Уэльсом/Боснией и Герцеговиной

сегодня, 17:24
Автор:
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Куров Артем
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Сборная Украины по футболу не смогла обыграть Италию в матче отбора на Евро-2024 и не попала туда напрямую. Однако уже завтра 23 ноября мы узнаем соперников подопечных Сергея Реброва в стыковых матчах. Где и когда смотреть жеребьевку читайте в материале "Комментариев".

С кем сыграет сборная Украины в плей-офф: где и когда смотреть жеребьевку

Сборная Украины перед матчем. Фото прес-служба УАФ

Где смотреть жеребьевку

Завтра в Швейцарии в городе Ньон состоится жеребьевка стыковых матчей за право сыграть на Евро-2024. Посмотреть его можно будет на официальном сайте УЕФА, а также в официальном приложении Евро-2024. Начало в 13:00 по Киеву.


Сборная Украины может сыграть с Израилем, Уэльсом или Боснией и Герцеговиной в полуфинале.

Через отбор на Евро-2024 напрямую прошли такие сборные как:

  • Группа A: Испания, Шотландия;

  • Группа B: Франция, Нидерланды;

  • Группа C: Англия, Италия;

  • Группа D: Турция, Хорватия;

  • Группа E: Албания, Чехия;

  • Группа F: Бельгия, Австрия;

  • Группа G: Венгрия, Сербия;

  • Группа H: Дания, Словения;

  • Группа I: Румыния, Швейцария;

  • Группа J: Португалия, Словакия;


Читайте также, что из-за повреждения Кепы Аррисабалаги перед матчем с "Брагой" 8 ноября место в воротах "королевского клуба" занял Андрей Лунин. Испанец должен был восстановиться после международной паузы, однако, как сообщает журналист COPE Мигель Анхель Диас, Кепа пропустит еще несколько ближайших игр.

Напомним, что завершилась квалификация к Евро-2024 , в которой принимала участие и Украина. По ее итогам 20 сборных напрямую вышли на Евро. Кто именно вышел в финальную часть турнира читайте в материале "Комментариев".



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Источник: https://comments.ua/ua
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