Российский журналист Уткин: "Краснодар" бы прошел киевское "Динамо" семь раз из восьми"

Российский спортивный журналист Василий Уткин считает, что у киевского "Динамо" не было бы шансов против "Краснодара", если бы клубы встретились в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Динамо" прошло квалификацию Лиги чемпионов. Значит, и "Краснодар" может. Ведь в личной встрече "Краснодар" бы прошел киевское "Динамо" семь раз из восьми. Кто-то сомневается? Мне так кажется", — написал Уткин.

Напомним, "Краснодар" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов в среду сыграет против греческого ПАОКа на выезде. В России "быки" добились минимальной победы — 2:1.





Как ранее сообщали "Комментарии", киевское "Динамо" в матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов разгромило "Гент" и пробилось в основной этап впервые за четыре года.

Таким образом, в групповом этапе Лиге чемпионов от Украины сыграют два клуба. Помимо "Динамо", им будет чемпион Украины — донецкий "Шахтер". Жеребьевка турнира состоится в четверг, 1 октября. Начало — в 18.00.



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