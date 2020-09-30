Российский журналист Уткин: "Краснодар" бы прошел киевское "Динамо" семь раз из восьми"

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Владимир Лавский
Российский спортивный журналист Василий Уткин считает, что у киевского "Динамо" не было бы шансов против "Краснодара", если бы клубы встретились в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Напомним, "Краснодар" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов в среду сыграет против греческого ПАОКа на выезде. В России "быки" добились минимальной победы — 2:1.
Как ранее сообщали "Комментарии", киевское "Динамо" в матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов разгромило "Гент" и пробилось в основной этап впервые за четыре года.
Таким образом, в групповом этапе Лиге чемпионов от Украины сыграют два клуба. Помимо "Динамо", им будет чемпион Украины — донецкий "Шахтер". Жеребьевка турнира состоится в четверг, 1 октября. Начало — в 18.00.
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