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Главная Новости Спорт футбол Российский журналист Уткин: "Краснодар" бы прошел киевское "Динамо" семь раз из восьми"
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Российский журналист Уткин: "Краснодар" бы прошел киевское "Динамо" семь раз из восьми"

По мнению журналиста, "Краснодар" на данный момент намного сильнее киевского "Динамо"

сегодня, 14:01
Автор:

Владимир Лавский

Российский спортивный журналист Василий Уткин считает, что у киевского "Динамо" не было бы шансов против "Краснодара", если бы клубы встретились в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Об этом он написал в своем телеграм-канале. 

Российский журналист Уткин: "Краснодар" бы прошел киевское "Динамо" семь раз из восьми"

"Динамо" прошло квалификацию Лиги чемпионов. Значит, и "Краснодар" может. Ведь в личной встрече "Краснодар" бы прошел киевское "Динамо" семь раз из восьми. Кто-то сомневается? Мне так кажется", — написал Уткин.

Напомним, "Краснодар" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов в среду сыграет против греческого ПАОКа на выезде. В России "быки" добились минимальной победы — 2:1.


Как ранее сообщали "Комментарии", киевское "Динамо" в матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов разгромило "Гент" и пробилось в основной этап впервые за четыре года.

Таким образом, в групповом этапе Лиге чемпионов от Украины сыграют два клуба. Помимо "Динамо", им будет чемпион Украины — донецкий "Шахтер". Жеребьевка турнира состоится в четверг, 1 октября. Начало — в 18.00.


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