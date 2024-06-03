Российский блоггер планировал сорвать финал Лиги чемпионов

1 июня на стадионе "Уэмбли" в Великобритании состоялся финал Лиги чемпионов, в котором мадридский "Реал" играл против дортмундской "Боруссии". Сразу после начала матча на поле выбежало несколько фанатов, прервавших футбольный поединок. Оказалось, что эту акцию организовал российский блоггер Mellstroy, обещавший за такой поступок заплатить 30 млн рублей.



Охранники поймали одного из нарушителей на стадионе "Уэмбли". Фото из открытых источников

Несмотря на усиленную охрану для финала Лиги чемпионов, матч между клубами был остановлен на первой минуте. На поле выбежали три человека с надписью на футболке "Mellstroy". Охрана стадиона несколько минут пыталась поймать нарушителей и вынудить их покинуть футбольное поле. Одного из них даже остановил игрок "Боруссии" Марсель Забитцер.

Как оказалось, блоггер Mellstroy перед матчем предложил 30 млн рублей для тех, кто выбежит на поле финала Лиги чемпионов с футболкой с его именем.

Mellstroy – это скандальный белорусско-российский блоггер, которого зовут Андрей Бурым. В 2020 году его задержали из-за избиения модели Елены Ефремовой в прямом эфире. Также он предлагал за деньги другим людям взрывать машины или раздеваться во время стрима. Из-за своих поступков Mellstroy получил вечный бан на таких платформах как YouTube, Twitch и Trovo.

Непонятно, действительно ли мужчины получат деньги от Mellstroy, или это был обман ради увеличения популярности российского блоггера.

Финал Лиги чемпионов закончился победой "Реала" над "Боруссией" со счетом 2:0. Таким образом, испанский клуб выиграл 15-ю Лигу чемпионов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский теннисист Андрей Рублев невероятно свирепствовал во время проигранного матча на престижном турнире.

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