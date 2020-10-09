Роскошный особняк Роналду обчистили воры

Звездного футболиста Криштиану Роналду ограбили в Португалии. Пока он играл товарищеский матч против сборной Испании, в его роскошный особняк на Мадейре залез вор. Об этом сообщает Daily Mail.

Криштиану Роналду. Фото: Getty images

Роналду купил дорогую недвижимость на острове еще в 2015 году. В семиэтажном доме в Фуншале стоимостью 7 миллионов фунтов расположился он со своей девушкой и детьми, а также брат и мама футболиста. Был ли кто-то из них дома в момент ограбления — неизвестно.

Вор пробрался в особняк через гараж. Очевидно, кто-то из обслуживающего персонала семьи Роналду не закрыл дверь, и дом стал легкой добычей для злоумышленника. Правда, как много он успел вынести, — неизвестно. Источник из окружения футболиста рассказал лишь, что из жилища исчезли несколько личных вещей, а также футболка "Ювентуса" с автографом самого Роналду. Ее стоимость — около 180 фунтов.

Подозреваемого в ограблении, к слову, уже нашли. Он попал на камеры видеонаблюдения. Поэтому полицейским было легко разыскать его по горячим следам. Однако об аресте правоохранители пока не сообщали.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Криштиану Роналду сделал предложение своей возлюбленной Джорджине Родригес.

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