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Главная Новости Спорт футбол Роскошный особняк Роналду обчистили воры
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Роскошный особняк Роналду обчистили воры

Вор забрался в семиэтажный дом Роналду на Мадейре стоимостью 7 миллионов фунтов

сегодня, 09:54
Автор:

Виолетта Комаровская

Звездного футболиста Криштиану Роналду ограбили в Португалии. Пока он играл товарищеский матч против сборной Испании, в его роскошный особняк на Мадейре залез вор. Об этом сообщает Daily Mail

Роскошный особняк Роналду обчистили воры

Криштиану Роналду. Фото: Getty images

Роналду купил дорогую недвижимость на острове еще в 2015 году. В семиэтажном доме в Фуншале стоимостью 7 миллионов фунтов расположился он со своей девушкой и детьми, а также брат и мама футболиста. Был ли кто-то из них дома в момент ограбления — неизвестно. 

Вор пробрался в особняк через гараж. Очевидно, кто-то из обслуживающего персонала семьи Роналду не закрыл дверь, и дом стал легкой добычей для злоумышленника. Правда, как много он успел вынести, — неизвестно. Источник из окружения футболиста рассказал лишь, что из жилища исчезли несколько личных вещей, а также футболка "Ювентуса" с автографом самого Роналду. Ее стоимость — около 180 фунтов.  

Подозреваемого в ограблении, к слову, уже нашли. Он попал на камеры видеонаблюдения. Поэтому полицейским было легко разыскать его по горячим следам. Однако об аресте правоохранители пока не сообщали.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Криштиану Роналду сделал  предложение своей возлюбленной Джорджине Родригес. 


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