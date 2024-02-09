logo

BTC/USD

47125.41

ETH/USD

2494.91

LTC/USD

70.92

USD/UAH

38.05

EUR/UAH

41.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол "Рома" - "Интер" и "Милан" - "Наполи": анонс и расписание 24 тура Серии А
commentss НОВОСТИ Все новости

"Рома" - "Интер" и "Милан" - "Наполи": анонс и расписание 24 тура Серии А

В 24 туре Серии А зрителей ждут сразу два матча между топ-клубами

сегодня, 16:05
Автор:
avatar

Куров Артем
Поделитесь публикацией:

Сегодня начнется 24 тур итальянской Серии А матчем "Салернитана" — "Эмполи". Вашему вниманию анонс и расписание всех игр этого уикенда в Италии, сообщают “Комментарии”.

"Рома" - "Интер" и "Милан" - "Наполи": анонс и расписание 24 тура Серии А

Хвича Кварацхелия. Фото из открытых источников

Расписание всех матчей 24 тура Серии А

9 февраля, пятница

  • 21:45 "Салернитана" — "Эмполи"

10 февраля, суббота

  • 16:00 "Кальяри" — "Лацио"

  • 19:00 "Рома" — "Интер"

  • 21:45 "Сассуоло" — "Торино"

11 февраля, воскресенье

  • 13:30 "Фиорентина" — "Фрозиноне"

  • 16:00 "Болонья" — "Лечче"

  • 16:00 "Монца" — "Верона"

  • 19:00 "Дженоа" — "Аталанта 21:45

  • Милан — Наполи

12 февраля

  • 21:45 "Ювентус" — "Удинезе"

Турнирная таблица Серии А перед 24 туром

Лидирует в турнирной таблице сейчас "Интер", который имеет 57 очков. С отставанием в 4 балла на втором месте располагается "Ювентус". Следом за ним идет "Милан" с 49 очками. Зону Лиги чемпионов замыкает "Аталанта", которая имеет 39 баллов. Претенденты на вылет: "Кальяри" (18 место, 18 очков), "Эмполи" Коваленко (19 место 18 очков), "Салернитана" (20 место, 13 очков).

Читайте также, что состоялась пресс-конференция между эксчемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и бывшим абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом. Во время которой официально было объявлено о поединке между боксерами. Австралиец сообщил, как будет готовиться к поединку с украинцем.

Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым. Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/ua
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости