Результаты всех матчей последнего тура группового этапа Лиги чемпионов

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Куров Артем
Завершились все матчи шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Таким образом, стало известно, кто вышел в 1/8 финала. Результаты всех матчей, смотрите в материале "Комментариев".
Сикан забивает Порту. Фото прес-служба Шахтера
12 декабря, вторник
"Ланс" 2:1 "Севилья";
"ПСВ" 1:1 "Арсенал";
"Зальцбург" 1:3 "Бенфика";
"Интер" 0:0 "Реал Сосьедад";
"Копенгаген" 1:0 "Галатасарай";
"Манчестер Юнайтед" 0:1 "Бавария";
"Наполи" 2:0 "Брага";
"Унион Берлин" 2:3 "Реал Мадрид".
13 декабря, среда
"РБ Лейпциг" 2:1 "Янг Бойз";
"Црвена Звезда" 2:3 "Манчестер Сити";
"Антверпен" 3:2 "Барселона";
"Атлетико" 2:0 "Лацио";
"Боруссия" 1:1 "ПСЖ";
"Ньюкасл Юнайтед" 1:2 "Милан";
"Порту" 5:3 "Шахтер";
"Селтик" 2:1 "Фейеноорд".
В плей-офф сумели пройти такие команды, как "Бавария Мюнхен", "Копенгаген", "Арсенал", "ПСВ", "Реал Мадрид", "Наполи", "Реал Сосьедад", "Атлетико", "Лацио", "Боруссия", "ПСЖ", "Манчестер Сити", "Барселона", "РБ Лейпциг" и "Порту".
Читайте также, что среди болельщиков мадридского "Реала" не утихают дискуссии о том, кто должен быть основным вратарем команды. Сейчас Кепа восстановился после травмы, а Лунин провел пять достаточно уверенных матчей в отсутствие испанца. Под постом клуба в соцсети X болельщики провели опрос.
Также отметим, что не утихают разговоры об интересе к полузащитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгию Судакову среди топовых европейских клубов. Наибольший интерес приписывают туринскому Ювентусу.
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