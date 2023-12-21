Рейтинг самых дорогих игроков Серии А: какова стоимость Малиновского и Коваленко

Портал Transfermarkt провел обновление трансферной стоимости игроков итальянской Серии А. Рейтинг самых дорогих футболистов и как изменилась стоимость украинцев читайте в материале "Комментариев".



Малиновский и Коваленко перед матчем. Фото с открытых источников

Топ самых дорогих игроков Серии А

Виктор Осимхен (“Наполи”) – 110 миллионов евро (-10 млн); Лаутаро Мартинес (“Интер”) – 110 млн (10); Рафаэль Леоу ("Милан") – 90 млн; Хвича Кварацхелия (“Наполи”) – 80 млн (-5); Николо Барелла (“Интер”) – 75 млн; Душан Влахович (“Ювентус”) – 60 млн (-10); Алессандро Бастони (“Интер”) – 60 млн; Тео Эрнандес (Милан) – 55 млн (-5); Маркус Тюрам (“Интер”) – 55 млн (15); Федерико Димарко ("Интер") — 50 млн (5).

Стоимость украинских футболистов

В Серии А из украинцев выступают Руслан Малиновский и Виктор Коваленко. Трансферная стоимость хавбека Дженоа не изменилась и составляет 10 миллионов евро. А вот ценник на Коваленко вырос на 200 тысяч евро и теперь игра "Эмполи" оценивается в 1,7 млн. евро.

Также отметим, что сегодня Суд Европейского Союза вынес решение, в котором лишил права УЕФА и ФИФА налагать санкции на клубы, которые захотят выступать в Суперлиге. Стал известен формат этого возможного нового состязания в европейском футболе.

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"Комментарии" также писали, что Джуд Беллингем, перешедший летом в мадридский "Реал" из дортмундской "Боруссии", похоже настолько поразил руководство "сливочных", что они заинтересованы в трансфере Джоба Беллингема — его брата.



