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Рейтинг самых дорогих игроков Серии А: какова стоимость Малиновского и Коваленко

В топ-10 самых дорогих игроков Серии 5 игроков "Интера"

сегодня, 20:08
Автор:
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Куров Артем
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Портал Transfermarkt провел обновление трансферной стоимости игроков итальянской Серии А. Рейтинг самых дорогих футболистов и как изменилась стоимость украинцев читайте в материале "Комментариев".

Рейтинг самых дорогих игроков Серии А: какова стоимость Малиновского и Коваленко

Малиновский и Коваленко перед матчем. Фото с открытых источников

Топ самых дорогих игроков Серии А

  1. Виктор Осимхен (“Наполи”) – 110 миллионов евро (-10 млн);

  2. Лаутаро Мартинес (“Интер”) – 110 млн (10);

  3. Рафаэль Леоу ("Милан") – 90 млн;

  4. Хвича Кварацхелия (“Наполи”) – 80 млн (-5);

  5. Николо Барелла (“Интер”) – 75 млн;

  6. Душан Влахович (“Ювентус”) – 60 млн (-10);

  7. Алессандро Бастони (“Интер”) – 60 млн;

  8. Тео Эрнандес (Милан) – 55 млн (-5);

  9. Маркус Тюрам (“Интер”) – 55 млн (15);

  10. Федерико Димарко ("Интер") — 50 млн (5).

Стоимость украинских футболистов

В Серии А из украинцев выступают Руслан Малиновский и Виктор Коваленко. Трансферная стоимость хавбека Дженоа не изменилась и составляет 10 миллионов евро. А вот ценник на Коваленко вырос на 200 тысяч евро и теперь игра "Эмполи" оценивается в 1,7 млн. евро.

Также отметим, что сегодня Суд Европейского Союза вынес решение, в котором лишил права УЕФА и ФИФА налагать санкции на клубы, которые захотят выступать в Суперлиге. Стал известен формат этого возможного нового состязания в европейском футболе.

Читайте также, что в испанской Ла Лиге скоро наступит экватор, сейчас проходят матчи 18 тура из 38. Спортивная аналитическая компания Opta с помощью искусственного интеллекта спрогнозировала итоговую таблицу чемпионата Испании, передают "Комментарии".

"Комментарии" также писали, что Джуд Беллингем, перешедший летом в мадридский "Реал" из дортмундской "Боруссии", похоже настолько поразил руководство "сливочных", что они заинтересованы в трансфере Джоба Беллингема — его брата.




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Источник: https://t.me/transfermarkt_off/1840
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