Рейтинг самых дорогих игроков Серии А: какова стоимость Малиновского и Коваленко

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Куров Артем
Портал Transfermarkt провел обновление трансферной стоимости игроков итальянской Серии А. Рейтинг самых дорогих футболистов и как изменилась стоимость украинцев читайте в материале "Комментариев".
Малиновский и Коваленко перед матчем. Фото с открытых источников
Виктор Осимхен (“Наполи”) – 110 миллионов евро (-10 млн);
Лаутаро Мартинес (“Интер”) – 110 млн (10);
Рафаэль Леоу ("Милан") – 90 млн;
Хвича Кварацхелия (“Наполи”) – 80 млн (-5);
Николо Барелла (“Интер”) – 75 млн;
Душан Влахович (“Ювентус”) – 60 млн (-10);
Алессандро Бастони (“Интер”) – 60 млн;
Тео Эрнандес (Милан) – 55 млн (-5);
Маркус Тюрам (“Интер”) – 55 млн (15);
Федерико Димарко ("Интер") — 50 млн (5).
В Серии А из украинцев выступают Руслан Малиновский и Виктор Коваленко. Трансферная стоимость хавбека Дженоа не изменилась и составляет 10 миллионов евро. А вот ценник на Коваленко вырос на 200 тысяч евро и теперь игра "Эмполи" оценивается в 1,7 млн. евро.
Также отметим, что сегодня Суд Европейского Союза вынес решение, в котором лишил права УЕФА и ФИФА налагать санкции на клубы, которые захотят выступать в Суперлиге. Стал известен формат этого возможного нового состязания в европейском футболе.
Читайте также, что в испанской Ла Лиге скоро наступит экватор, сейчас проходят матчи 18 тура из 38. Спортивная аналитическая компания Opta с помощью искусственного интеллекта спрогнозировала итоговую таблицу чемпионата Испании, передают "Комментарии".
"Комментарии" также писали, что Джуд Беллингем, перешедший летом в мадридский "Реал" из дортмундской "Боруссии", похоже настолько поразил руководство "сливочных", что они заинтересованы в трансфере Джоба Беллингема — его брата.
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