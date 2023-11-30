Рейтинг ФИФА: на какой позиции оказалась сборная Украины после матча с Италией



















В ноябре сборная Украины по футболу два поединка. Поединок с "Лехией" был общительным и проходил за закрытыми дверями. А в решающем матче с Италией сборной Украины чуть-чуть не хватило, чтобы победить. Какую позицию в рейтинге ФИФА Национальная сборная занимает после ничьей с итальянцами, читайте в материале "Комментариев" со ссылкой на пресс-службу УАФ.



Сборная Украины перед матчем. Фото прес-служба УАФ

После последнего матча квалификации Евро-2024 против Италии, завершившегося нулевой ничьей, команда Сергея Реброва не изменила свою позицию в рейтинге ФИФА. Сборная Украины остается на 22-м месте, имея в своем активе 1553,35 балла и готовится к мартовским стыковым матчам.



Существенные изменения произошли в рейтингах соперников Украины в плей-офф отбора к чемпионату Европы. Босния и Герцеговина опустилась на 69-е место (-6 по сравнению с предыдущим рейтингом), Израиль на 75 (-4), а Исландия на 71 (-4). На вершине мирового рейтинга ФИФА находятся Аргентина (1855,20), Франция (1845,44) и Англия (1800,05).



Сборная Украины в полуфинале плей-офф отбора к Евро-2024 сыграет со сборной Боснии и Герцеговины. В случае, если удастся пройти боснийцев, в финале команду Сергея Реброва ждет кто-то из пары Израиль – Исландия. В полуфинале сборная Украины сыграет в гостях, а в финальных матчах "желто-синие" сыграют в качестве хозяев поля. Матчи плей-офф отбора на Евро-2024 пройдут 21 марта 2024 (полуфиналы) и 26 марта 2024 (финалы).





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