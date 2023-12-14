"Ренн" против "Вильяреала": где смотреть матч за 1 место группы F

Сегодня состоятся матчи 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. В одном из матчей французский "Ренн" будет играть против "Вильяреала". Где смотреть этот матч, читайте в материале "Комментариев".



Матч Ренн - Вильярреал. Фото с открытых источников

Где посмотреть матч

Матч "Ренн" — "Вильяреал" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 2", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча в 19:45 по киевскому времени. "Ренн" опережает испанцев на два очка.

Расписание матчей 6 тура группового этапа Лиги Европы

"Байер" — "Мольде" 19:45

"Карабах" — "Хеккен" 19:45

ЛАСК — "Тулуза" 19:45

"Панатинаикос" — "Маккаби" Хайфа 19:45

"Ренн" – "Вильярреал" 19:45

"Рома" – "Шериф" 19:45

"Юнион" – "Ливерпуль" 19:45

"Славия" Прага — "Серветт" 19:45

"Арис" — "Спарта" Прага 22:00

"Аякс" — AEK 22:00

"Бетис" – "Рейнджерс" 22:00

"Брайтон" – "Марсель" 22:00

"Вест Хэм" – "Фрайбург" 22:00

"Олимпиакос" – "Бачка-Топола" 22:00

"Ракув" — "Аталанта" 22:00

"Спортинг" – "Штурм" 22:00

Также отметим, что не утихают разговоры об интересе к полузащитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгию Судакову среди топовых европейских клубов. Наибольший интерес приписывают туринскому Ювентусу.

Читайте также, что среди болельщиков мадридского "Реала" не утихают дискуссии о том, кто должен быть основным вратарем команды. Сейчас Кепа восстановился после травмы, а Лунин провел пять достаточно уверенных матчей в отсутствие испанца. Под постом клуба в соцсети X болельщики провели опрос.



