"Реал" Мадрид - "Вильярреал": Карло Анчелотти решил, кто будет основным вратарем

Уже завтра мадридский "Реал" сыграет матч 17 тура испанской Ла Лиги против "Вильярреала". Кало Анчелотти ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции, в частности о выборе основного голкипера на игру. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Реал" Мадрид.



Карло Анчелотти на пресс-конференции. Фото прес-служба Реала

Кто выйдет в воротах – Лунин или Кепа? Я решил, но еще не говорил с ними. Я хочу, чтобы они услышали это от меня, прежде чем узнать в печати. Хорошая новость в том, что они усложняют мне задачу, потому что оба находятся в отличной форме, – сказал главный тренер "сливочных".

Игра в Ла Лиге

В этом сезоне Лунин сыграл в шести матчах испанской Ла Лиги, в которых пропустил лишь три мяча. В трех играх украинец сумел оставить свои ворота "сухими". От Whoscored за эти шесть матчей у Лунина средняя оценка 7,27, что является достаточно высоким показателем. К примеру, у его конкурента за место в старте Кепы Аррисабалаги семь пропущенных мячей в десяти матчах испанской Ла Лиги при 5 сухих поединках. Средняя оценка испанца – 6,79. Также, у Андрея гораздо лучше процент сейвов (86%), чем у его конкурента Кепы (77%).

Напомним, что в испанской Ла Лиге скоро наступит экватор, в эти выходные пройдут матчи 17 тура с 38. Спортивная аналитическая компания Opta с помощью искусственного интеллекта спрогнозировала итоговую таблицу чемпионата Испании, передают "Комментарии".

Также отметим, что завтра ночью состоится турнир UFC 296, на котором зрители увидят два титульных поединка. В главном поединке вечера за пояс чемпиона в полусреднем весе сразятся его обладатель Леон Эдвардс и претендент Колби Ковингтон. Где смотреть турнир UFC 296 читайте в материале "Комментариев".



