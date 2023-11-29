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"Реал Мадрид" - "Наполи": где смотреть центральный матч дня в Лиге чемпионов

В случае победы "Реал" обеспечит себе первую позицию в группе C

сегодня, 13:48
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня состоятся еще 8 матчей группового турнира Лиги чемпионов. Среди наиболее интересных центральный матч игрового дня, в котором мадридский "Реал" будет принимать "Наполи". Где и когда смотреть этот поединок читайте в материале "Комментариев".

"Реал Мадрид" - "Наполи": где смотреть центральный матч дня в Лиге чемпионов

Реал Мадрид перед матчем. Фото прес-служба клуба

Где смотреть матч

Игру "Реал Мадрид" — "Наполи" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 1", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Поединок состоится на легендарном стадионе Сантьяго Бернабеу и начнется в 22:00 по киевскому времени.


Все матчи игрового дня Лиги чемпионов

  • "Галатасарай" (Турция) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 19:45;

  • "Севилья" (Испания) — "ПСВ" (Нидерланды) — 19:45;

  • "Арсенал" (Англия) — "Ланс" (Франция) — 22:00;

  • "Бавария" (Германия) — "Копенгаген" (Дания) — 22:00;

  • "Бенфика" (Португалия) — "Интер" (Италия) — 22:00;

  • "Брага" (Португалия) — "Унион Берлин" (Германия) — 22:00;

  • "Реал Мадрид" (Испания) — "Наполи" (Италия) — 22:00;

  • "Реал Сосьедад" (Испания) — "Зальцбург" (Австрия) 22:00.

Напомним, что сборная Украины получила соперника в стыковых матчах за право поехать на чемпионат Европы 2024 попав к пути B. Команда Сергея Реброва в полуфинале сыграет против сборной Боснии и Герцеговины. Портал Transfermarkt приводит список самых дорогих игроков стыковых матчей.

Читайте также, что в современном футболе заработная плата игроков в топовых европейских лигах исчисляется в миллионах евро в год. Украинцам обычно интересно, сколько зарабатывают их сограждане, выступающие за границей. Десятку крупнейших контрактов украинских футболистов приводит портал Capology, передают "Комментарии".



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Источник: https://comments.ua/ua
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