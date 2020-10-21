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Главная Новости Спорт футбол "Реал" - "Шахтер": во сколько матч и где смотреть
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"Реал" - "Шахтер": во сколько матч и где смотреть

После "Динамо" в главном еврокубке стартует и донецкий "Шахтер"

сегодня, 10:29
Автор:

Владимир Лавский

В среду, 21 октября, свой еврокубковый старт возьмет донецкий "Шахтер". В столице Испании подопечные Луиша Каштру сыграют против одного из сильнейших клубов мира — мадридского "Реала". 

"Реал" - "Шахтер": во сколько матч и где смотреть

Игра пройдет на резервном стадионе "королевского клуба" — арене имени Альфредо ди Стефано, начало — в 19.55. Украинские болельщики матч в прямом эфире смогут посмотреть на телеканале "Футбол 2". 

Украинский клуб полетел на выезд в очень ослабленном составе. По-прежнему пандемия COVID-19 бьет по футболу, и дончанам в среду придется играть без Николая Матвиенко, Сергея Кривцова, Тараса Степаненко, Алана Патрика, Тайсона, Жуниора Мораеса, Болбата и Исмаили, который на протяжении длительного времени залечивает травму. Отправился вместе с командой Андрей Пятов, однако его участие в игре также под вопросом, он не так давно переболел.

Как ранее сообщали "Комментарии", "Динамо" стартовало в Лиге чемпионов с поражения от "Ювентуса". 


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