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Главная Новости Спорт футбол Реакция на матч «Динамо» - «Ювентус»: а где теперь заслуга Луческу, когда нет Шевченко (ФОТО)
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Реакция на матч «Динамо» - «Ювентус»: а где теперь заслуга Луческу, когда нет Шевченко (ФОТО)

Украинские болельщики в соцсетях негодуют по поводу высказываний Игоря Суркиса о Мирче Луческу

сегодня, 17:32
Автор:

Владимир Лавский

Во вторник, 20 октября, состоялся первый матч "Динамо" в ЛЧ против "Ювентуса". Киевляне проиграли со счетом 0:2, чем конечно же, расстроили болельщиков. В своих комментариях фаны отметили слабую игру "бело-синих", а также припомнили Суркису его нелепые высказывания о том, что победа национальной сборной над Испанией "заслуга Луческу".

Реакция на матч «Динамо» - «Ювентус»: а где теперь заслуга Луческу, когда нет Шевченко (ФОТО)

"Сыграли откровенно слабо, даже при той невыразительной игре Ювентуса. Впечатление, что играли команды не топ-уровня, а первой и второй лиги. … Конечно, это связано с формированием нового командного стиля игры с приходом Луческу", — отмечает комментатор GIVITI.

"Плохо,что у всех игроков "Динамо" явно прослеживается мысль, что "Ювентус" это суперигроки, суперкоманда, а нам далеко, мы слабаки", — пишет пользователь под ником mavate. 

На этом фоне Суркису припомнили его попытки приписать "Динамо" и Луческу победу национальной сборной в матче с Испанией.

Мол, нет Шевченко, нет победы. "А то, что "Динамо" играет ниже среднего – это единственная настоящая заслуга Луческу?", — отмечают болельщики. 

"Самое главное – Луческу был и есть инородным телом в "Динамо", — комментируют читатели футбольных сайтов и обвиняют Суркисов в том, что назначили его на пост главного тренера. 

Также фанаты обратили внимание на то, что динамовцы вышли на поле в форме, на которой не было флага Украины.

"Флаг Украины странным образом пропадает с формы "Динамо" в еврокубках. Юве – с флагом, а ДК – нет. Только для местного болельщика. пиар и не больше…", — написал Игорь Шутурма.

Напомним, что во время матча ультрас вывесили баннер с надписью о том, что "Суркисы – позор Динамо" и лозунгом "Луческу – уходи". 


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