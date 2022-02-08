Пятов уже тренируется в общей группе "Шахтера": голкипер восстановился от травмы

Капитан "Шахтера" Андрей Пятов восстановился от травмы и начал тренироваться с общей группой. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой команды.

Андрей Пятов, Фото: из открытых источников

Отметим, что перед началом второго тренировочного сбора в Турции Пятов вместе с Кривцовым, Марлоном и Соломоном работали по специальной индивидуальной программе.

Также сообщается, что на втором сборе "Шахтер" проведет четыре контрольных поединка. "Горняки" сыграют против "Шахтера" из Караганды (12 февраля), "Мариуполя" (13 февраля), "Астаны" (18) и "Риги" (19 февраля). Уже в этих матчах Пятов сможет выйти на поле после повреждения.

Уже в конце февраля начнется вторая часть чемпионата Украины по футболу. Пержу часть турнира донецкая команда завершила на вершине таблицы УПЛ. "Шахтер" опережает "Динамо" на два зачетных пункта.

Подчеркнем, что "Шахтер" вместе с "Динамо" вылетели из Лиги чемпионов, поэтому украинских команд в футбольной Евровесне не будет. Обе команды заняли последние места в своих группах.

Ранее портал "Комментарии" писал, что атакующий полузащитник донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик вошел в список топ-игроков европейского масштаба до 21 года. По версии сайта uefa.com, он является одним из самых перспективных игроков нового поколения континента. Также игрока планируют вызвать в сборную Украину на весенние матчи.



Как сообщали ранее "Комментарии", нападающий сборной Великобритании "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд, обвиняемый в насилии в отношении своей экс-любимой, отстранен от работы с коллективом команды. Кроме того, стало известно, что его уже арестовала полиция.

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