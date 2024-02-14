"ПСЖ" – "Реал" Сосьедад: где смотреть матч Лиги чемпионов

Сегодня продолжаются первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. В одном из них "Реал" Сосьедад сыграет на выезде против "ПСЖ". Где смотреть этот поединок, читайте в материале "Комментариев".



Мбаппе во время матча. Фото с открытых источников

Где смотреть матч

Игру "ПСЖ" — "Реал" Сосьедад можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 2", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча завтра в 22:00 по киевскому времени.

Расписание и результаты всех матчей 1/8 Лиги чемпионов

Первые матчи

13 февраля

"РБ Лейпциг" 0:1 "Реал" Мадрид;

22:00 "Копенгаген" 1:3 "Манчестер Сити".

14 февраля

22:00 "Лацио" — "Бавария";

22:00 "ПСЖ" — "Реал Сосьедад".

20 февраля

22:00 "Интер" — "Атлетико" Мадрид;

22:00 "ПСВ" — "Боруссия" Дортмунд.

21 февраля

22:00 "Порту" — "Арсенал";

22:00 "Наполи" — "Барселона".

Ответные матчи

5 марта

22:00 "Бавария" — "Лацио";

22:00 "Реал Сосьедад" — "ПСЖ".

6 марта

22:00 "Реал" Мадрид — "РБ Лейпциг";

22:00 "Манчестер Сити" — "Копенгаген".

12 марта

22:00 "Арсенал" — "Порту";

22:00 "Барселона" — "Наполи".

13 марта

22:00 "Атлетико" Мадрид — "Интер";

22:00 "Боруссия" Дортмунд — "ПСВ".

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