logo

BTC/USD

41708.02

ETH/USD

2217.41

LTC/USD

72.78

USD/UAH

37.45

EUR/UAH

40.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол "ПСВ" против "Арсенала": где смотреть матч ЛЧ с участием Зинченко
commentss НОВОСТИ Все новости

"ПСВ" против "Арсенала": где смотреть матч ЛЧ с участием Зинченко

"ПСВ" и "Арсенал" уже гарантировали себе выход в 1/8 Лиги чемпионов

сегодня, 13:05
Автор:
avatar

Куров Артем
Поделитесь публикацией:

Сегодня пройдут матчи последнего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. В одном из матчей встретятся "ПСВ" и "Арсенал" Зинченко. Где смотреть этот матч смотрите в материале "Комментариев".

"ПСВ" против "Арсенала": где смотреть матч ЛЧ с участием Зинченко

Зинченко празднует гол. Фото прес-служба Арсенала

На каких каналах будут транслировать матч

Матч ПСВ – Арсенал можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе Спорт или на канале Megogo Футбол 1, при условии если у вас есть подписки Максимальная или Спорт. Начало матча в 19:45 по киевскому времени.


Все матчи 6 тура группового этапа Лиги чемпионов

12 декабря, вторник

  • "Ланс" — "Севилья" 19:45;

  • "ПСВ" — "Арсенал" 19:45;

  • "Зальцбург" — "Бенфика" 22:00;

  • "Интер" — "Реал Сосьедад" 22:00;

  • "Копенгаген" — "Галатасарай" 22:00;

  • "Манчестер Юнайтед" — "Бавария" 22:00;

  • "Наполи" — "Брага" 22:00;

  • "Унион Берлин" — "Реал Мадрид" 22:00.

13 декабря, среда

  • "РБ Лейпциг" — "Янг Бойз" 19:45;

  • "Црвена Звезда" — "Манчестер Сити" 19:45;

  • "Антверпен" — "Барселона" 22:00;

  • "Атлетико" — "Лацио" 22:00;

  • "Боруссия" — "ПСЖ" 22:00;

  • "Ньюкасл Юнайтед" "Милан" 22:00;

  • "Порту" — "Шахтер" 22:00;

  • "Селтик" — "Фейеноорд" 22:00.

Читайте также, что среди болельщиков мадридского "Реала" не утихают дискуссии о том, кто должен быть основным вратарем команды. Сейчас Кепа восстановился после травмы, а Лунин провел пять достаточно уверенных матчей в отсутствие испанца. Под постом клуба в соцсети X болельщики провели опрос.

Также отметим, что не утихают разговоры об интересе к полузащитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгию Судакову среди топовых европейских клубов. Наибольший интерес приписывают туринскому Ювентусу.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!