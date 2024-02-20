"ПСВ" – "Боруссия": стартовые составы на матч 1/8 Лиги чемпионов

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Куров Артем
Сегодня состоятся еще два матча 1/8 финала Лиги чемпионов. В одном из них дортмундская "Боруссия" сыграет на выезде против "ПСВ". Стартовые составы на этот поединок, смотрите в материале "Комментариев".
Марко Ройс. Фото прес-служба Боруссии Дортмунд
Игру "ПСВ" против "Боруссии" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 2", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча в 22:00 по киевскому времени.
Первые матчи
13 февраля
"РБ Лейпциг" 0:1 "Реал" Мадрид;
"Копенгаген" 1:3 "Манчестер Сити".
14 февраля
"Лацио" 1:0 "Бавария";
"ПСЖ" 2:0 "Реал Сосьедад".
20 февраля
22:00 "Интер" — "Атлетико" Мадрид;
22:00 "ПСВ" — "Боруссия" Дортмунд.
21 февраля
22:00 "Порту" — "Арсенал";
22:00 "Наполи" — "Барселона".
Ответные матчи
5 марта
22:00 "Бавария" — "Лацио";
22:00 "Реал Сосьедад" — "ПСЖ".
6 марта
22:00 "Реал" Мадрид — "РБ Лейпциг";
22:00 "Манчестер Сити" — "Копенгаген".
12 марта
22:00 "Арсенал" — "Порту";
22:00 "Барселона" — "Наполи".
13 марта
22:00 "Атлетико" Мадрид — "Интер";
22:00 "Боруссия" Дортмунд — "ПСВ".
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