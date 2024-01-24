Пройдут ли Довбик и Цыганков в 1/2 Кубка Испании: где смотреть матч "Мальорка" - "Жирона"

Сегодня состоятся еще два матча четвертьфиналов Кубка Испании по футболу. В одном из них "Жирона" Довбика и Цыганкова сыграет на выезде с "Мальоркой". Где смотреть матч с участием украинцев, читайте в материале "Комментариев".



Цыганков и Довбик на тренировке. Фото прес-служба Жироны

Где посмотреть матч

Игру "Мальорка" – "Жирона" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 1", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча завтра в 20:30 по киевскому времени.

Расписание и результаты четвертьфиналов Кубка Испании

23 января, вторник

"Сельта" – "Реал Сосьедад" 1:2

24 января, среда

20:30 "Мальорка" – "Жирона";

22:30 "Атлетик" (Бильбао) — "Барселона";

25 января, четверг

22:00 "Атлетико (Мадрид) – "Севилья".

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Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.

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