Противостояние "Атлетика" и "Атлетико": где смотреть матч 17 тура Ла Лиги

Сегодня состоится матч 17 тура Испанской Ла Лиги между "Атлетиком" Бильбао и "Атлетико" Мадрид. Где смотреть это принципиальное противостояние, читайте в материале "Комментариев".



Матч Атлетик Бильбао-Атлетико Мадрид. Фото с открытых источников

Где посмотреть матч

Матч 17 тура Ла Лиги "Атлетик" Бильбао – "Атлетико" Мадрид можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 1", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча в 17:15 по киевскому времени.

Расписание всех матчей 17 тура Ла Лиги

15 декабря, пятница:

"Осасуна" – "Райо Вальекано" (22:00).

16 декабря, суббота:

"Сельта" – "Гранада" (15:00);

"Атлетик" Б – "Атлетико" Мадрид (17:15);

"Севилья" – "Хетафе" (19:30);

"Валенсия" – "Барселона" (22:00).

17 декабря, воскресенье:

"Альмерия" – "Мальорка" (15:00);

"Реал Сосьедад" – "Бетис" (17:15);

"Лас-Пальмас" – "Кадис" (19:30);

"Реал" Мадрид – "Вильярреал" (22:00).

18 декабря, понедельник:

"Жирона" – "Алавес" (22:00).

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