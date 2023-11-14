Проблемы сборной Италии: в матче с Украиной не сыграют три игрока

Вчера сборная Италии начала подготовку к заключительным матчам отборочного турнира Евро-2024 против Северной Македонии и Украины. По сообщению УАФ со ссылкой на официальный сайт Итальянской федерации футбола, главный тренер "Скуадры Адзурры" Лучано Спаллетти не может рассчитывать на полный состав из-за травм вратаря "Наполи" Алекса Мерета и защитников Давиде Калабрия ("Милан") и Рафаела Толои ("Аталанта"). Всего в заявке Италии на данный момент 26 игроков.



Футболисты сборной Италии перед матчем. Фото с открытых источников

Заявка сборной Италии

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ", Франция), Гульельмо Викарио ("Тоттенхэм", Англия), Иван Проведель ("Лацио"),



Защитники: Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Маттео Дармиан, Федерико Димарко (все – "Интер"), Алессандро Буонджорно ("Торино"), Андреа Камбьясо, Федерико Гатти (оба – "Ювентус"), Джованни Ди Лоренцо ("Наполи").

Полузащитники: Жоржиньо ("Арсенал", Англия), Никола Барелла, Давиде Фраттези (оба — "Интер"), Брайан Кристанте ("Рома"), Мануэль Локателли ("Ювентус"), Андреа Кольпани ("Монца"), Джакомо Бонавентура ("Фиорентина").



Нападающие: Николо Дзаньоло ("Астон Вилла", Англия), Доменико Берарди ("Сассуоло"), Федерико Кьеза, Мойзе Кин (оба — "Ювентус"), Стефан Эль-Шаарави ("Рома"), Маттео Политано, Джакомо Распадори (оба — "Наполи"), Джанлука Скамакка ("Аталанта").



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