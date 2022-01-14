Проблемы с ментальностью: Криштиану Роналду в интервью резко раскритиковал товарищей по команде

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Карина Ожерельева
В резкой оценке своей команды Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед" сказал, что у его товарищей по команде есть проблема с ментальностью, которую нужно исправить, если они хотят улучшить свою игру, и что он вернулся в Великобританию не для того, чтобы финишировать. шестым в лиге, сообщает Insider.
Криштиану Роналду дает указания товарищам по команде - Insider
"Юнайтед" проиграл лишь один матч с тех пор, как Ральф Рангник занял пост тренера в конце ноября после увольнения Уле Гуннара Сульшера.
Однако результаты команды остаются неутешительными, поскольку ничья "Ньюкасл Юнайтед" и "Челси" означает, что команда Рангника все еще занимает седьмое место в таблице.
В разговоре со Sky Sports Роналду, вернувшимся в клуб из "Ювентуса" летом, похвалил Рангника, но раскритиковал своих товарищей по команде.
Роналду особенно нацелился на молодых игроков, которые, по его словам, плохо воспринимают отзывы.
Несмотря на то, что "Юнайтед" занимает седьмое место в таблице, он отстает всего на шесть очков от четвертого "Вест Хэма" и имеет две игры в запасе.
Команда Рангника также остается в Кубке Англии, где в четвертом раунде встретится с "Мидлсбро", и в Лиге чемпионов, где она встретится с "Атлетико Мадрид" в 1/8 финала.
Как сообщали ранее "Комментарии", Роналду ответил на "ложь" по поводу соперничества с Месси за "Золотой мяч".
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