Проблемы с ментальностью: Криштиану Роналду в интервью резко раскритиковал товарищей по команде

В резкой оценке своей команды Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед" сказал, что у его товарищей по команде есть проблема с ментальностью, которую нужно исправить, если они хотят улучшить свою игру, и что он вернулся в Великобританию не для того, чтобы финишировать. шестым в лиге, сообщает Insider.

Криштиану Роналду дает указания товарищам по команде - Insider

"Юнайтед" проиграл лишь один матч с тех пор, как Ральф Рангник занял пост тренера в конце ноября после увольнения Уле Гуннара Сульшера.

Однако результаты команды остаются неутешительными, поскольку ничья "Ньюкасл Юнайтед" и "Челси" означает, что команда Рангника все еще занимает седьмое место в таблице.

В разговоре со Sky Sports Роналду, вернувшимся в клуб из "Ювентуса" летом, похвалил Рангника, но раскритиковал своих товарищей по команде.

"С тех пор как [Рангник] пришел, я думаю, что в чем-то мы стали лучше, но ему нужно время, не так просто изменить менталитет игроков, способ их игры, систему и культуру. У нас есть долгий путь к совершенствованию, поэтому для меня важнее всего, чтобы вы [товарищи по команде] посмотрели на себя и сказали: "Я могу сделать лучше. Я могу помочь команде гораздо больше". Для меня самым важным является менталитет, который и помогает команде", — сказал португалец, который является лучшим бомбардиром клуба в этом сезоне с 14 голами во всех турнирах.

Роналду особенно нацелился на молодых игроков, которые, по его словам, плохо воспринимают отзывы.



"Если я дам вам совет, даже если вы моложе меня, и если вы не обратите на него внимание, вам будет тяжело. Я могу говорить с человеком целый день, но если это не выходит изнутри, это невозможно. Я помню, когда мне было 18, 19, 20 лет, со мной также говорили некоторые старшие игроки, и тогда я сказал себе: "Криштиану, ты должен совершенствоваться — они знают больше тебя, они опытнее тебя, они пережили многое моментов", — добавил Роналду.

Несмотря на то, что "Юнайтед" занимает седьмое место в таблице, он отстает всего на шесть очков от четвертого "Вест Хэма" и имеет две игры в запасе.

Команда Рангника также остается в Кубке Англии, где в четвертом раунде встретится с "Мидлсбро", и в Лиге чемпионов, где она встретится с "Атлетико Мадрид" в 1/8 финала.

"У нас есть огромный потенциал, чтобы выигрывать, но мы должны найти лучший способ достичь этого результата. Я не хочу быть здесь, в клубе, и бороться за шестое или седьмое место, или пятое. Я здесь, чтобы попытаться победить, соревноваться", – сказал Роналду.

Как сообщали ранее "Комментарии", Роналду ответил на "ложь" по поводу соперничества с Месси за "Золотой мяч".

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