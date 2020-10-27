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Главная Новости Спорт футбол Президент и совет директоров "Барселоны" подали в отставку - пресс-служба ФК
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Президент и совет директоров "Барселоны" подали в отставку - пресс-служба ФК

Выполняющим обязанности главы «Барселоны» назначен Карлес Тускетс

сегодня, 23:21
Автор:

Дмитрий Симоненко

 

Президент и совет директоров "Барселоны" подали в отставку - пресс-служба ФК

Президент ФК "Барселона" Жозеп Бартомеу заявил о том, что покидает пост. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба через официальный аккаунт в Twitter.

К главе испанского футбольного клуба присоединился и весь наблюдательный совет.

Причиной такого массового увольнения администрации одного из всемирно известных футбольных клубов стало возможное вынесение Бартомеу вотума недоверия в начале следующего месяца. Но из-за пандемии коронавируса в мире и частности, Испании, процедура была перенесена на неопределенный термин. В итоге функционер клуба принял решение не ждать голосования, а опередить события, и ушел в отставку.

Выборы нового лидера клуба пройдут в ближайшие 40-90 дней.

Известно, что Жозеп Бартомеу занимал должность президента ФК "Барселона" уже 6 лет. За время его управления клуб по четыре раза выиграл чемпионат Испании и Кубок страны, а также стал чемпионом Лиги чемпионов сезона -2014/2015 и Суперкубка УЕФА в 2015-м году.

Также известно, что между  Бартомеу и капитаном команды Лионелем Месси не один раз возникали конфликты. Последний даже предпринимал шаги покинуть клуб.

В текущем сезоне "Барселона" под руководством главного тренера Рональда Кумана занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании после пяти туров.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Президент ФИФА Инфантино заразился коронавирусом.


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