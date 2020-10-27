Президент и совет директоров "Барселоны" подали в отставку - пресс-служба ФК

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Дмитрий Симоненко
Президент ФК "Барселона" Жозеп Бартомеу заявил о том, что покидает пост. Об этом сообщила пресс-служба
футбольного клуба через официальный аккаунт в Twitter.
К главе
испанского футбольного клуба присоединился и весь
наблюдательный совет.
Причиной такого массового увольнения администрации одного
из всемирно известных футбольных клубов стало возможное вынесение Бартомеу вотума недоверия в начале
следующего месяца. Но из-за пандемии коронавируса в мире и частности, Испании, процедура
была перенесена на неопределенный термин. В итоге функционер клуба принял
решение не ждать голосования, а опередить события, и ушел в отставку.
Выборы нового лидера
клуба пройдут в ближайшие 40-90 дней.
Известно, что Жозеп
Бартомеу занимал должность президента ФК "Барселона" уже 6 лет. За время его
управления клуб по четыре раза выиграл чемпионат Испании и Кубок страны, а
также стал чемпионом Лиги чемпионов сезона -2014/2015 и Суперкубка УЕФА в 2015-м году.
Также известно,
что между Бартомеу и капитаном команды
Лионелем Месси не один раз возникали конфликты. Последний даже предпринимал
шаги покинуть клуб.
В текущем сезоне "Барселона" под руководством главного тренера Рональда Кумана занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании после пяти туров.
Ранее "Комментарии" писали о том, что Президент ФИФА Инфантино заразился коронавирусом.
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